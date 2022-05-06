24歲女染疫6天亡！李秉穎：呼吸太快、喘不過氣應儘速就醫

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20多歲女子接種3劑疫苗染疫後，於短短的6天內病亡，醫療應變組副組長羅一鈞5月3日在防疫記者會說明，該名個案無慢性病史，曾接種三劑BNT疫苗，4月26日開始發燒腹瀉，當天使用家用快篩陽性，赴醫院急診PCR採檢陽性，採居家照護；不料，29日腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀未改善，119送急診，發現血壓偏低有脫水或休克的狀況因此送至急診住在加護病房裡觀察。
羅一鈞補充，30日該個案病情有所變化，氧氣需求量增加，出現呼吸窘迫的情形，因此插管接呼吸器治療，一開始使用瑞德西韋、免疫調節劑、類固醇等藥物治療，並且安排後送到醫學中心的加護病房繼續治療，當時發現個案有呼吸衰竭、許多器官功能障礙；5月1日出現心室顫動執行急救無效過世。
羅一鈞表示，該個案的病程總共是6天，病程變化急劇，目前初步先排出有合併細菌感染的現象，死因研判為新冠肺炎、敗血性休克併多重器官衰竭。
確診後「症狀」超過一般可容忍的程度 呂俊毅：應儘速就醫！
對此，台大醫院小兒部感染科主任呂俊毅醫師表示，這確實是滿少見的案例，大部分20幾歲的年輕人若沒有什麼風險因子的話，通常會是輕症，很少會變成重症、死亡。民眾看到這樣的案例當然會害怕，但這並非常態大家可以不用那麼擔心。
呂俊毅也提醒，新冠的症狀主要是發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、倦怠等等，若確診者在居家隔離期間的症狀超過一般可容忍的程度就應該前往就醫。
「那麼多人被感染，為什麼極少數人會變成重症？」呂俊毅認為，這很可能還是有一些現在醫界尚未明白的因素，每一個人的免疫系統還是有些微的差異，在某些情況下就容易變成重症，這個目前很多科學家都在研究，目前尚未有很清楚的答案。
重症前兆快就醫 李秉穎示警：很多人會忽略「喘」的症狀
對於確診者若是輕症在家居家照護時，需要注意些什麼？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎醫師則說明，新冠的症狀就是喉嚨痛、咳嗽、全身倦怠等等，有時候心肺功能受損，其實「喘」是很多人會忽略的，當你出現無法好好走路、臉色蒼白，甚至走幾步路就喘、樓梯沒辦法爬，這是心肺衰竭的跡象；另外，心臟亂跳也非常危險，一不小心就會引起嚴重的心律不整，馬上會有休克。
李秉穎強調，呼吸太快就是有問題，突然喘不過氣時，就不能掉以輕心，一旦有這種初期症狀就要儘快就醫。
針對年輕人確診後，罹患重症的原因，李秉穎指出，主要是基因問題，有的人就是對新冠病毒的抵抗力比較弱，但不一定有明顯的免疫缺乏。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53682
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