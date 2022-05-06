百萬網紅4次家暴險被打死 臉蛋變形「恐怖滲血照流出」
大陸網紅徐大寶（本名徐語瞳）和小5歲老公交往3個月閃婚，婚後才知道老公有精神疾病，因懷疑老婆出軌，半年內家暴徐大寶4次，最嚴重的一次差點送命，「他用枕頭摀住我的頭，說讓我忍一忍，說幾分鐘就好（死）了，還給我媽媽發視頻、讓我留遺言，當時我有那麼一瞬間已經暈死過去了，沒有意識了，大腦一片空白。」
兩人第一次激烈衝突是因為老公懷疑她不忠，第二次是覺得她不尊重老公朋友，第三次為了粉絲起口角，最近一次是指責她行為不檢點，徐大寶有一次被老公搧了1小時的耳光，鼓膜穿孔、眼球滲血，一張漂亮臉蛋腫成2倍大，到現在依然天天做惡夢，每次醒來都痛苦到不能呼吸，在舉報家暴的影片中聲淚俱下，顫抖說：「不知道能不能活到拿到離婚證的那天。」
徐大寶今年34歲，是一名職業直播主，在抖音有170萬粉絲，她也演出過8部小成本網路電影，2017年徐大寶參加坎城影展，在紅毯上穿五星旗紅色禮服，大批網友罵她「辣眼睛」，對國家不尊重，掀起巨大爭議。
※【NOWnews 今日新聞
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