命理師曝「小三臉」共同點　化妝靠1動作告別渣男

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而現場另一個女生看起來很清新，整個人像在發光，好像很難跟她開玩笑、很難跟她曖昧不清，渣男就很難靠近這類人，「如果你今天看起來一點都不好玩，一看就很認真，其實就會發現渣男不太靠近你，因為渣男也有機會成本觀念。」
除了氣質之外，妝容也有很大關係，像是頭髮跟眼妝都是五顏六色，穿著打扮花枝招展，看起來一副很想玩、並不想追求穩定關係的模樣，自然容易吸引到也是愛玩的人。回歸到面相學上，看相風水師簡少年說，常見的「小三臉」共同點就是：眼睛大、鼻子小、下巴尖。眼睛圓又大、鼻子又高又窄的女生，看起來通常比較天真，具有讓男生保護的欲望，如果再結合下巴尖窄，就是典型的小三面相，經常莫名奇妙就變成別人的小三。
還有一種面相容易遇到爛桃花，就是「臥蠶發紫」，也就是眼眶邊泛紫色或粉紅色，有點像是熊貓眼。如果是因為鼻過敏引發類似現象，建議化妝時盡可能把黑眼圈遮掉，且從根本上改善身體狀況，不要讓黑眼圈太深，這樣比較不容易遇到爛桃花的問題。
簡少年提到，黑眼珠很小也是容易吸渣的特性，因為黑眼珠很小的人，通常膽子比較大、想法較偏激，在愛情選擇上相對容易覺得自己是一個例外，導致感情路走得不是那麼順利。建議可以佩戴合適的放大片，讓黑睛看起來不要這麼小，但不要戴五顏六色的放大片，如同前述所提，「如果你把自己弄得五顏六色，你的磁場就會比較混亂，這時候遇到的對象也就容易比較混亂。」
除了氣質跟妝容，還有一種特性也很容易遇到渣男，就是膚色很蒼白的人，這樣的人氣很弱，外加眼神無力，總像沒有睡飽的時候，就非常容易吸到渣男，而且不是只有吸渣男，不管好的壞的都會一起來。