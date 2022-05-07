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命理師曝「小三臉」共同點　化妝靠1動作告別渣男

▲一生這麼長，總會遇上幾個人渣。命理看相風水師簡少年提醒，如果想切斷渣男，不如改善幾點試試看。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一生這麼長，總會遇上幾個人渣。命理看相風水師簡少年提醒，如果想切斷渣男，不如改善幾點試試看。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-07 07:00:00

「人一生總會愛上幾個人渣的。」是《志明與春嬌》最經典的台詞之一，但遇過一兩個就算了，如果是每一個，可能就要檢討哪裡出了問題。命理看相風水師簡少年表示，會吸引渣男的人都有幾種共同特徵，從神態、妝容、面向都能看出端倪，如果想切斷渣男，不如從以下幾點改善試試看。

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看相風水師簡少年表示，吸渣特質的共同點可以從神態、妝容、面向看出端倪。第一，在神態上，氣質尤其重要，簡少年提到，曾參與渣男主題的節目錄製，邀請許多女生來分享經驗，其中一個女生看起來很豔麗，裝扮偏龐克風格，看起來氣質慵懶，就是典型的吸渣體質，果不其然，那女生也承認自己遇到的渣男非常多，而且渣度很高。

▲一個人散發的氣質、態度會影響他人的看法，如果總是散發出玩咖氣息，就容易吸引到也是愛玩的人。（示意圖／取自unsplash）
▲一個人散發的氣質、態度會影響他人的看法，如果總是散發出玩咖氣息，容易吸引到也是愛玩的人。（示意圖／取自unsplash）
而現場另一個女生看起來很清新，整個人像在發光，好像很難跟她開玩笑、很難跟她曖昧不清，渣男就很難靠近這類人，「如果你今天看起來一點都不好玩，一看就很認真，其實就會發現渣男不太靠近你，因為渣男也有機會成本觀念。」

除了氣質之外，妝容也有很大關係，像是頭髮跟眼妝都是五顏六色，穿著打扮花枝招展，看起來一副很想玩、並不想追求穩定關係的模樣，自然容易吸引到也是愛玩的人。回歸到面相學上，看相風水師簡少年說，常見的「小三臉」共同點就是：眼睛大、鼻子小、下巴尖。眼睛圓又大、鼻子又高又窄的女生，看起來通常比較天真，具有讓男生保護的欲望，如果再結合下巴尖窄，就是典型的小三面相，經常莫名奇妙就變成別人的小三。

還有一種面相容易遇到爛桃花，就是「臥蠶發紫」，也就是眼眶邊泛紫色或粉紅色，有點像是熊貓眼。如果是因為鼻過敏引發類似現象，建議化妝時盡可能把黑眼圈遮掉，且從根本上改善身體狀況，不要讓黑眼圈太深，這樣比較不容易遇到爛桃花的問題。

簡少年提到，黑眼珠很小也是容易吸渣的特性，因為黑眼珠很小的人，通常膽子比較大、想法較偏激，在愛情選擇上相對容易覺得自己是一個例外，導致感情路走得不是那麼順利。建議可以佩戴合適的放大片，讓黑睛看起來不要這麼小，但不要戴五顏六色的放大片，如同前述所提，「如果你把自己弄得五顏六色，你的磁場就會比較混亂，這時候遇到的對象也就容易比較混亂。」

除了氣質跟妝容，還有一種特性也很容易遇到渣男，就是膚色很蒼白的人，這樣的人氣很弱，外加眼神無力，總像沒有睡飽的時候，就非常容易吸到渣男，而且不是只有吸渣男，不管好的壞的都會一起來。

▲命理看相風水師簡少年著有《簡少年現代生活算命書》。（圖／時報出版提供）
▲命理看相風水師簡少年著有《簡少年現代生活算命書》。（圖／時報出版提供）

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