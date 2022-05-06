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不只北農！台北家禽、魚類批發市場　多人快篩陽卻未通報

▲台北市畜產運銷公司旗下的家禽批發市場，傳出有多名攤商與工作人員「快篩陽」，卻不願意前往PCR檢測，就因為擔心工作受到影響。（圖／翻攝網路）
▲台北市畜產運銷公司旗下的家禽批發市場，傳出有多名攤商與工作人員「快篩陽」，卻不願意前往PCR檢測，就因為擔心工作受到影響。（圖／翻攝網路）

記者丁上程／台北報導

2022-05-06 23:47:57

新冠肺炎疫情近日在台灣爆發，其中台北農產運銷公司因為確診情況嚴重，因此採取「快篩陰性才能入場」的模式，以此降低確診者傳染狀況。不過台北畜產及漁產運銷公司轄下，位在萬華區的家禽及魚類批發市場，也傳出攤商確診狀況嚴重。知情人士透露，多數攤商都是「快篩陽性」，但都不願意進一步接受PCR檢測，原因在於被判斷為確診的話將無法做生意，也因此形成確診黑數。

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一名不願具名的攤商家屬表示，同住的兩名親屬在家禽批發市場擔任行口攤商，兩人自行進行快篩後都呈陽性反應，但都不願進一步進行PCR檢測，原因在於若被判定為確診就會被隔離，將無法繼續做生意，擔心生計大受影響。

該名攤商家屬表示，家禽批發市場內已經傳出多個攤商確診，但也都擔心影響生計，或是單純想繼續工作而不願進行PCR檢測，至於有攤商底下員工通報快篩陽，老闆也要求員工正常上班。該名家屬憂心，若是持續放任這樣的情況持續惡化，批發市場恐怕將成為防疫漏洞，甚至有可能影響外部的業者。

該名家屬也盼望，畜產運銷公司能採取與之前台北農產運銷公司一樣的模式，「快篩陰」才能入場的方式，才能有效降低批發市場內的傳染情況。

而據了解，漁產運銷公司轄下的魚類批發市場，狀況也與家禽市場相當類似。多數攤商擔心確診後無法繼續營業，因此多屬選擇隱匿「快篩陽」的消息，僅透過服用感冒成藥的方式將症狀壓下，而繼續進行工作，無形之中恐怕也傳染給許多不知情的攤商，以及上門採買的消費者們。

不過農委會副主委陳駿季今（6）日受訪時表示，全國農、漁、畜批發市場，將執行「以篩代隔」的防疫新指引，就連原本採取「快篩陰才能入場」規範的北農，也將以「以篩代隔」的方式取代，藉此兼顧快篩劑被有效運用，並維持全國農產正常交易、供應上市。換言之批發市場要再改成「快篩陰才能入場」的規範，除了快篩試劑是否足夠外，也要看地方政府與農委會的態度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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