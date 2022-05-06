不只北農！台北家禽、魚類批發市場　多人快篩陽卻未通報

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該名攤商家屬表示，家禽批發市場內已經傳出多個攤商確診，但也都擔心影響生計，或是單純想繼續工作而不願進行PCR檢測，至於有攤商底下員工通報快篩陽，老闆也要求員工正常上班。該名家屬憂心，若是持續放任這樣的情況持續惡化，批發市場恐怕將成為防疫漏洞，甚至有可能影響外部的業者。
該名家屬也盼望，畜產運銷公司能採取與之前台北農產運銷公司一樣的模式，「快篩陰」才能入場的方式，才能有效降低批發市場內的傳染情況。
而據了解，漁產運銷公司轄下的魚類批發市場，狀況也與家禽市場相當類似。多數攤商擔心確診後無法繼續營業，因此多屬選擇隱匿「快篩陽」的消息，僅透過服用感冒成藥的方式將症狀壓下，而繼續進行工作，無形之中恐怕也傳染給許多不知情的攤商，以及上門採買的消費者們。
不過農委會副主委陳駿季今（6）日受訪時表示，全國農、漁、畜批發市場，將執行「以篩代隔」的防疫新指引，就連原本採取「快篩陰才能入場」規範的北農，也將以「以篩代隔」的方式取代，藉此兼顧快篩劑被有效運用，並維持全國農產正常交易、供應上市。換言之批發市場要再改成「快篩陰才能入場」的規範，除了快篩試劑是否足夠外，也要看地方政府與農委會的態度。
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