自民黨青年局訪桃園　鄭文燦感謝日本支持台灣加入CPTPP

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦也恭喜小倉將信就任青年局長，並衷心感謝去年日本在台灣抗疫困難時候率先捐贈大量疫苗，期盼桃園與自民黨青年局持續緊密互動，促進雙方各項交流。
鄭文燦也說，感謝日本政府支持台灣參加跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，讓台灣能夠參與國際重要組織，相信對地緣政治、亞太安全及民主陣營都有很大幫助，未來除了安全、科技、半導體之外，也將持續推動更多台日合作項目。
小倉將信透過視訊方式與會，對近日台灣疫情日趨嚴峻表達關心，他並指出，台灣和日本共享自由、民主等共同價值，在疫情期間仍扮演世界經濟的重要角色，青年局支持台灣加入CPTPP，也支持台灣參與WTO等世界組織。
青年局代理局長鈴木憲和表示，感謝台灣近日放寬福島5縣市食品進口管制，也感謝桃園市政府在嚴格防疫規定下，仍協助安排Xpark等參訪地點，參訪過程感受到桃園的溫暖和光明未來，希望鄭文燦能夠繼續扮演台日之間交流的橋樑。
日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰則表示，今年適逢日台交流協會成立50週年，自民黨青年局與台灣政府對話非常豐富，包括台灣加入CPTPP議題，也包括戰略合作、醫療合作等，在在加深台日友好關係，期盼疫情結束，早日恢復雙方實體交流。
桃園市政府秘書處長顏子傑表示，台灣與日本不論在文化及貿易方面均交流密切，桃園亦積極與日本城市交流，現有6個日本友好城市，疫情前雙方經常透過城市馬拉松等多元活動密切互動。疫情期間，桃園市政府出版了《桃園散策》，精選桃園與日本有關的歷史景點，盼桃園成為日本高中生疫後修學旅行首選地點。
今天本府與會長官副市長高安邦、顏子傑、資訊科技局長余宛如、衛生局長王文彥、青年事務局長陳冠穎、工商發展投資策進會總幹事陳家濬。訪團與會貴賓包含泉裕泰、鈴木憲和、青年局國際部長鈴木隼人眾議員、日本航空政策業務部長關根久幸；業界貴賓包括華南銀行副董事長林知延、台灣八景島股份有限公司董事長荒川潤、國際青年商會中華民國總會總會長黃信豪、前總會長郭文彥等。
另小倉將信、日本自民黨青年局國際副部長山口晉、青年局國際副部長西野太亮、青年會議所會頭中島土等因列為居隔對象，以視訊方式與會。