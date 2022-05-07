陶晶瑩化身九天玄女測字！斷言艾怡良極度悲觀「病很重」

演藝圈全方位天后陶晶瑩日前以「Happy Women快樂女人」為主題闢全新YouTube頻道節目《WOW桃姐》，52歲立志當YouTuber 的她從自身經驗、日常、人物切題大聊如何讓女人「快樂」；首位來賓邀來金曲歌后艾怡良作客， 自認對好友個性頗為了解的陶子，聊到艾怡良對人事物容易感到極端悲觀這件事，直批「病況嚴重」，她笑說：「我的節目第一個來賓當然要找病況最嚴重的人，像艾怡良就是『重症』病患。」此言一出，對方忍不住大笑說：「哈哈，對，我病得不輕！」





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原本就私交不錯的兩人因為愛狗、愛音樂、愛畫畫興趣相投，加上彼此住的近而成「鄰居」好友關係，讓陶晶瑩常邀艾怡良來自家串門子聊天。陶晶瑩透露私下兩人常「以酒會友」互聊心事，更曝歌后不僅酒量佳，更常酒後吐真言「容易跟人掏心掏肺」，陶晶瑩笑說：「我有介紹一個靈魂伴侶陳意涵給艾怡良，她們兩個都是很快對你掏心掏肺的朋友，不過兩人個性就像天平兩端，一個極端樂觀，一個極端悲觀。」被問到自己跟艾怡良哪人酒量好？陶晶瑩笑說：「其實她第一次來我家就醉倒在地上，但我酒量更不好，所以都慢慢喝。」陶晶瑩更自曝過往喝醉糗事，「以前年輕不懂事，喝醉了發瘋跑去爬電線桿，小朋友不要學。」





▲陶晶瑩（左）跟艾怡良聊喝酒趣事，自曝曾醉到去爬電線桿。（圖／Wow桃姐頻道團隊提供）

自認容易對事緊張焦慮的艾怡良常看待事情總陷入悲觀情緒，更稱自己個性是「吉娃娃」，她舉例：「像我演唱會練團時，就會常往負面方向去想，會大失敗的狀況之類的。」陶晶瑩聽聞在旁補充：「怡良是一個有著謹慎內心的小女孩，會說像『吉娃娃』，可能就是她情緒比較敏感，也容易發抖。」除了聊來賓的「病症」外，陶晶瑩還自我剖析坦言「我也有病」，她笑說：「我有愛裝年輕可愛的『病』，常衣服顏色穿得很繽紛，企圖想讓自己年紀看起來小一點。」





陶晶瑩藉著聊天「對症下藥」的，化身為測字仙姑為艾怡良現場算命，只見想問感情的艾怡良才剛寫完「承」字，讓陶晶瑩眉頭一索感覺「案情不單純」，劈頭就說：「我第一個『感應』到的就是『承』有兩個像左右手的字型，中間又像妳的脊椎，你看起來好像容易放手一個，但其中一個又好像頂住妳脊椎。所以我覺得妳自己心裡其實蠻清楚(要什麼)，但是妳自己心情要非常穩定想清楚，如果他不是妳的未來，妳就享受一下性愛！」





▲陶晶瑩（左）和艾怡良邊聊天邊畫畫，展現藝術天分。（圖／Wow桃姐頻道團隊提供）

此話一出讓艾怡良大笑到快流淚，更直呼「妳（準的）好可怕哦！」「算上癮」的陶晶瑩更為艾怡良「測畫」，從她隨手畫的「調酒杯」圖案除了測出她下休閒活動是「喝酒」外，竟還開玩笑說：「這個話透露出性生活外貌就長這樣！」讓艾怡良笑到不行，直呼「亂講！」而從聊心事意外變成測字算命，被問到是否私下有偏好研究這方面的學問？陶晶瑩笑說：「真的沒練過，大部分是瞎掰但命中率蠻高。偶爾幫藝人朋友在節目中算過，以前還曾幫張學友在節目上算過，實際內容有點忘了，但讓他半信半疑，節目效果啦！」





艾怡良除了在陶晶瑩新YouTube節目《WOW桃姐》聊心事洩感情秘辛外，身為開台首位來賓的她更在節目上貢獻自己身材不露的繪畫才藝，現場化身「藝術才女」以水彩顏料畫起版畫，有著「印象抽象派」畫風的她特別把畫作取為自己的經典歌〈Forever Young〉同名，流暢的筆觸及極富獨特美感的畫作呈現，讓在旁的陶晶瑩自嘆弗如，更稱讚：「怡良畫畫就跟她寫歌一樣，從下筆、構圖都很有節奏感。」幽默感十足的陶晶瑩還開玩笑說「艾怡良這幅〈Forever Young〉就像很多富商想要競標的『壁癌畫』，非常抽象但很有意境，我想這幅至少百萬起跳！」





▲陶晶瑩（左）和艾怡良邊聊天邊畫畫，展現藝術天分。（圖／Wow桃姐頻道團隊提供）

看著艾怡良畫畫不禁「手癢」的陶晶瑩現場創作，索性來了兩代才女畫畫大PK；只見率性作風的陶晶瑩把剩下的顏料直接塗抹在畫板上，沒想到竟意外出現三個女人的「身影」，讓陶晶瑩笑說：「這三個女的一個就是艾怡良、一個是陳意涵，中間就是我，住在仙女區的三個女人看的驚滔駭浪處變不驚，可以解釋為女力，更感受到山嵐的變化。」讓在旁的艾怡良笑說：「意涵現在應該耳朵很癢！」



