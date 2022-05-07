母親節叫外送大爆滿！訂餐注意「4秘訣」 預防大餐延誤
本土疫情持續大爆發，這個母親節就好好待在家，保護好自己，就是保護全家人！但母親節的儀式感還是不能少，在這個週末預算放寬，也別勞煩媽媽煮飯了，點外送一起在家吃大餐。根據外送平台評估，受到疫情影響，勢必會減少民眾到餐廳內用的機會，可以預期本週六日民眾使用外帶或外送的服務會大幅度增加。
為了預防外送餐點大遲到，或是根本沒有騎士能夠外送，foodpanda就建議民眾可以提前訂餐，避開用餐尖峰期，如果想要更保險一點的話，使用「外帶自取」服務，可在預定的時間前往取餐，同時也能掌握用餐時間減少等待，不僅可以減少時間，也能減輕荷包，如果是pandapro的訂閱者，每月還有額外取餐7折優惠，達到雙省。
▲母親節受疫情影響，預料會是外送大熱門，為避免延誤餐期，民眾可提前訂或改自取。（圖／取自foodpanda、Unsplash）
Uber Eats餐點不遲到訂餐4秘訣
面對本週母親節的外送大熱門，為了預防大餐延誤，Uber Eats提供了4點訂餐秘訣，讓餐點不遲到：
- 訂餐時看淸楚App 上標記的預估外送時間，如果需要花費太多時間，可能就要思考是不是要下訂單。
- 除了看清楚預估時間，也建議要提早30分鐘訂餐，把不預期的延遲時間算在內，比較保險。
- 用金錢換取時間也是個好方法，在App 上的外送方式選擇「優先外送」，會需要多加一點錢，但可以提早一點送達， 避免等餐等太久。
- 更好的方式就是自己當外送騎士，將外送改為自取訂餐，及早做準備，看好時間出門去取