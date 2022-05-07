吳夢夢自爆拍AV年賺600萬！趙正平為男優抱不平：差太多

由趙正平、薔薔主持的辛辣話題網路節目《靠北你的靠北》，邀請累積50多部成人影音作品的「台灣第一AV女優」吳夢夢擔任嘉賓，為觀眾揭開色情行業的面紗，她透露以前當直播主，平均月收就有40、50萬，相當於年薪600萬元，當AV女優每部作品也有15萬元酬勞，薪資頗為豐厚，與直播主差不多，反觀男優們只有8,000元酬勞，讓趙正平非常傻眼，笑稱也差太多！





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▲吳夢夢（中）表示，職業女優至少年薪百萬。（圖／翻攝NNY Network）

▲吳夢夢（右）揭露只跟男友拍AV影片，讓薔薔嚇一跳。（圖／翻攝NNY Network）

吳夢夢透露，以前當直播主，收入就很豐厚，月薪4、50萬令人稱羨，雖然很好賺，但工作時要一直互動，滿足觀眾要求，感覺非常心累。後來為爭取成人平台比賽的高額獎金，她轉而投入AV產業，目前只跟男友搭檔拍片，家人也很支持她的決定。





她分享台灣的AV影片演員們價碼大不同，女生約15萬元、男生則是8千元，且配合片商要求，現在上場前都要花3千元健檢確認沒染性病，男生也必須要露臉，且為了拍攝過程順利，會要求男優需要吃藥。吳夢夢則爽快稱讚男友體力充沛，不需要吃藥就有傑出表現，只是兩人私下性愛時，她會要求加練多種姿勢，讓男友「熊吉」感覺彷彿是「加班」。





▲吳夢夢（右）透露男優薪水只有8千，讓趙正平傻眼。（圖／翻攝NNY Network）

趙正平對於男優要露臉又出體力，扣掉健檢3千元成本，收入剩沒多少，「這錢也太難賺了吧！要露臉才拿8千，而且年紀輕輕就開始吃藥，將來老了一定會有很多後遺症」。薔薔則好奇若趙正平主演的話，適合扮演什麼角色？夢夢笑說他可以演公公與媳婦的禁忌主題，或詮釋意圖不軌的房東，讓趙正平難得露出害羞表情。



