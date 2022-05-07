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母親節優惠懶人包！摩斯漢堡免費喝紅茶、超商拿鐵買2送2

▲摩斯漢堡的「鎮店之寶」冰紅茶，被喻為速食界最好喝的紅茶。即日起舉辦母親節活動，憑摺紙卡截角能免費兌換一杯，換完為止。（圖／取自MOS粉專）
▲摩斯漢堡的「鎮店之寶」冰紅茶，被喻為速食界最好喝的紅茶。即日起舉辦母親節活動，憑摺紙卡截角能免費兌換一杯，換完為止。（圖／取自MOS粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-07 10:25:08

母親節快樂！各大通路、品牌紛紛祭出飲品優惠，請媽媽喝飲料、喝咖啡，感謝媽媽的辛苦。《NOWnews今日新聞》整理好康懶人包，買杯飲料陪媽媽一起聊聊天，就是最好的母親節禮物。除了超商祭出拿鐵、美式買2送2等好康，摩斯漢堡只要完成摺紙活動就能免費爽喝冰紅茶。

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■7-ELEVEN
5月7日、8日App線上、門市支付購買，每人各限購2組，兌換期限至6月30日。
📍CITY CAFE大杯濃萃美式買5送2
（原價50元，平均特價35元）
📍CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買5送2
（原價75元，平均特價53元）
📍CITY PRIMA精品美式買5送2
（原價80元，平均特價57元）
📍現萃茶特大杯冰燕麥奶茶買5送2
（原價70元，平均特價50元）
📍特大杯統一布丁奶茶買5送2
（原價65元，平均特價46元）

▲7-ELEVEN慶祝母親節，推出多款指定飲品買5送2。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN慶祝母親節，推出多款指定飲品買5送2。（圖／業者提供）
■OK超商
📍5月8日前大杯美式（45元）買2送2
📍5月8日前大杯拿鐵（55元）買2送2
📍6月1日前會員買指定餅乾、茶、運動飲料第2件6折

■摩斯漢堡
5月15日前舉辦「MOS摺愛傳情」，到門市索取摺紙卡，出示完成的摺紙卡並憑截角，可至櫃台免費兌換一杯摩斯冰紅茶。

▲摩斯漢堡至5月15日前舉辦「MOS摺愛傳情」，憑截角免費換冰紅茶。（圖／業者提供）
▲摩斯漢堡至5月15日前舉辦「MOS摺愛傳情」，憑截角免費換冰紅茶。（圖／業者提供）
■星巴克
📍5月17日前foodomo外送點特大杯那堤或美式買1送1。
📍5月10日前foodpanda外送點特大杯那堤，第2杯半價。
📍5月11日、12日兩日限定，16點至20點飲料全品項買1送1，每人每次最多買2送2。

■歇腳亭
📍5月7日 凍頂烏龍買1送1
📍5月8日 蓋士紅茶買1送1
📍5月9日 鳳梨果粒茶買1送1
📍5月10日 手熬冬瓜茶+珍珠/粉條 買1送1
📍5月11日 100分奶茶買1送1
📍5月12日 手熬冬瓜青茶買1送1
📍5月13日 蓋士翠綠買1送1

■麻古茶坊
5月7日、8日限2天，買金萱三Q（45元）送高山金萱茶，另外加送母親感謝卡，每日優惠到晚上8點前，限到店點餐購買，每人限購2組。

■TEA TOP
5月7日、8日到店買「柚子系列」新品，並將FB、IG、LINE、Twitter任一大頭貼換成親媽媽臉頰的照片，享新品買1送1，並加送南投「茶二指故事館」門票2張、露雨蛋糕1塊。

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