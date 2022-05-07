真的睡翻！飼主見愛貓「狂氣睡臉」嚇瘋：還以為壞了

這眼睛真的會嚇到！日本推主某天突然發現，睡在沙發上的愛貓嘴巴微張，兩隻原本應該緊閉的雙眼竟無法闔緊，一大、一小的半睜著，看起來頗像癲癇發作，讓他嚇了好大一跳，幸虧貓咪並無大礙，只是睡臉「狂」了一些。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲是隻漂亮的虎斑貓。（圖／Twitter：10tombs）▲陪著主人寫作。（圖／Twitter：10tombs）▲Oyatsu：不准看電視！看我！（圖／Twitter：10tombs）這隻虎斑貓叫「Oyatsu（おやつ）」，是飼主心中的大寶貝，常常在推特分享貓咪的一舉一動。某天主人突然發現，仰躺在沙發上的Oyatsu不對勁，一般睡臉是雙眼緊閉，可Oyatsu竟是雙眼闔不緊、嘴巴閉不起來的怪異模樣，這樣飼主一瞬間以為自家貓「生病了」，趕緊將牠搖醒，但其實Oyatsu並沒有生病，只是睡臉狂了一些，被搖醒後牠還搞不太清楚狀況，用手推推主人，以為被惡作劇了。▲看見Oyatsu奇異的睡顏，飼主趕緊叫醒牠。（圖／Twitter：10tombs）▲Oyatsu一秒變正常。（圖／Twitter：10tombs）▲Oyatsu：我在睡覺，不要煩啦！（圖／Twitter：10tombs）這影片奪得了4.2萬個喜歡，眾人回覆「這表情太好笑！」、「好像電影『沒問題先生』中的金凱瑞」、「看起來像浮世繪的臉」、「你有多累XDD」。 （編輯：李惠婷） 開發新玩法！貓坐紙盒成「小小火箭砲」 翻車也不怕奶貓初見自動飲水機！逗趣反應曝光 左擺右扭好疑惑肚子是開關！奶貓秒醒伸懶腰 啃手手撒嬌：還想睡啦