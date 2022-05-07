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真的睡翻！飼主見愛貓「狂氣睡臉」嚇瘋：還以為壞了

▲真的睡翻，飼主見愛貓狂氣睡臉嚇瘋：「還以為壞了」。（圖／Twitter：10tombs）
▲真的睡翻，飼主見愛貓狂氣睡臉嚇瘋：「還以為壞了」。（圖／Twitter：10tombs）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 10:59:06

這眼睛真的會嚇到！日本推主某天突然發現，睡在沙發上的愛貓嘴巴微張，兩隻原本應該緊閉的雙眼竟無法闔緊，一大、一小的半睜著，看起來頗像癲癇發作，讓他嚇了好大一跳，幸虧貓咪並無大礙，只是睡臉「狂」了一些。

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▲是隻漂亮的虎斑貓。（圖／Twitter：10tombs）
▲是隻漂亮的虎斑貓。（圖／Twitter：10tombs）
▲陪著主人寫作。（圖／Twitter：10tombs）
▲陪著主人寫作。（圖／Twitter：10tombs）
▲Oyatsu：不准看電視！看我！（圖／Twitter：10tombs）
▲Oyatsu：不准看電視！看我！（圖／Twitter：10tombs）
這隻虎斑貓叫「Oyatsu（おやつ）」，是飼主心中的大寶貝，常常在推特分享貓咪的一舉一動。某天主人突然發現，仰躺在沙發上的Oyatsu不對勁，一般睡臉是雙眼緊閉，可Oyatsu竟是雙眼闔不緊、嘴巴閉不起來的怪異模樣，這樣飼主一瞬間以為自家貓「生病了」，趕緊將牠搖醒，但其實Oyatsu並沒有生病，只是睡臉狂了一些，被搖醒後牠還搞不太清楚狀況，用手推推主人，以為被惡作劇了。

▲看見Oyatsu奇異的睡顏，飼主趕緊叫醒牠。（圖／Twitter：10tombs）
▲看見Oyatsu奇異的睡顏，飼主趕緊叫醒牠。（圖／Twitter：10tombs）
▲Oyatsu一秒變正常。（圖／Twitter：10tombs）
▲Oyatsu一秒變正常。（圖／Twitter：10tombs）
▲Oyatsu：我在睡覺，不要煩啦！（圖／Twitter：10tombs）
▲Oyatsu：我在睡覺，不要煩啦！（圖／Twitter：10tombs）
這影片奪得了4.2萬個喜歡，眾人回覆「這表情太好笑！」、「好像電影『沒問題先生』中的金凱瑞」、「看起來像浮世繪的臉」、「你有多累XDD」。 （編輯：李惠婷） 


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