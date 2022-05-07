女性理財看重3大關鍵字　專家建議用抗通膨投資增穩定度

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國泰世華銀行副總經理李鼎倫表示，在疫情和通膨雙效應的夾擊下，觀察到女性理財和長期投資，展現出重視「穩定投資」、「永續價值」及「退休」的3大面向。根據國泰世華銀行統計，資產規模超過300萬以上且持有基金的女性客戶數，近3年來都是男性客戶數的1.54倍，其中定期定額投資基金的女性客戶數約是男性的1.69倍，顯見女性對穩定且長期投資規劃需求與日俱增。
在選擇投資標的上，更有不少女性客戶展現認同永續投資價值的理財偏好；以今年1月份開始募集的國泰ESG基金為例，國泰世華銀行客戶中，女性客戶在申購人數和申購資產規模上皆高於男性客戶，顯見ESG投資以具備降低投資風險、長期投資回報穩定的特性，同時也相當適合用於退休理財布局，而深受女性客戶青睞。
不僅如此，選擇「退休生活金」做為投資理財主要目的客戶，女性的比例也比男性多5%，且女性對於投資工具的選擇也比過去更加多元，從傳統的共同基金及保險，延伸至海外債券及ETF等金融商品。
此外，中信銀行也針對女性財管客戶進行網路「2022女性理財趨勢大調查」發現，女性理財規劃目標前3項為財富累積（67%）、退休規劃（59%）、自我夢想金的累積（42%），理財工具主要為台幣存款（76%）與傳統型保單（68%）。女性理財時遇到的難題，主要有「不熟悉市場趨勢無法掌握進退場時機」（45%）、「時間太零碎，無法好好研究／了解」（41%）與「擔心市場波動，難以承受損失」（41%）。
調查中也發現，家中最小的孩子仍在學齡前階段的女性，理財規劃的憂慮以「擔心存款不足，入不敷出」居首。中信銀行建議可以透過「全方位家庭理財健診」試算工具，協助明確訂立目標金額、檢視資產缺口，按部就班了解如何準備。
針對女性客戶所展現出的理財偏好，國泰世華銀行投資研究團隊則建議，可選擇控管波動、創造穩定現金流的多重資產型及具股息穩定增長特色的全球高息股，作為抗通膨的優先選項。再者，因應高物價環境，具備硬需求優勢的產業，如民生消費（食品飲料）、公用事業、醫藥等，其龍頭企業享有品牌優勢，成本轉嫁能力較高，營收於高通膨環境依舊穩健，可作為衛星部位彈性搭配。
此外，面對俄烏衝突持續延燒，金融市場不確定因素難以排除，考量聯準會維持升息節奏，帶動美國10年期公債利率逼近3%，3至5年到期優質企業債券吸引力逐漸增加，不妨嘗試分批布局優質企業債、提升投資組合的穩定度。
李鼎倫也提醒，高物價恐將是未來的新常態，而抗漲的最佳解方就是隨時配合市場狀況，調整理財商品配置、長期投入，才有助於藉由投資收益穩穩地戰勝通膨，讓心愛的家庭以及自己的退休生活都能經濟無虞。