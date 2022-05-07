NBA／3冠老將伊古拉達恐錯過次輪 格林：巨大損失
金州勇士遭遇傷病潮，3冠功臣Andre Iguodala(伊古拉達)缺席過去3場比賽，昨更新傷情恐錯過整個次輪，勇士防守悍將Draymond Green(格林)坦言，「少了他，那是一個巨大的損失。」
38歲的Iguodala受到左頸椎間盤傷勢影響，在季後賽首輪最後1場就沒有出賽，也缺席次輪前2戰，根據美媒透露，也將缺席G3、G4和G5，直到G6賽前重新評估傷情。目前系列賽勇士和灰熊1比1戰平。
「17年的經驗，你要用只有半年或2年經驗的人來取代，這是完完全全無法類比的。」Green說，「這麼說好了，你必須做出調整，我認為我們在調整這方面做得不錯，但這真的很難。」
儘管Iguodala上場時間不多，例行賽出賽31場，場均出賽19.5分鐘，但Green認為他能穩定軍心，「當他能打的時候，你不會歡呼說，天啊Andre回來了，他能在例行賽上場打很久、很多場，這很棒，但不是這樣的。」
「你會說，OK把Andre帶回來，每個人都會對此感到高興。我們知道當季後賽開始後，你可以求助於他，他會提供我們需要的任何東西，如果沒有這個，那將是一個很大、巨大的損失。」Green如此說道。