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流浪貓媽奶水不足！寶寶險餓死　同收容所貓媽挺身幫助

▲流浪貓媽媽奶水不足，寶寶差點餓死，幸虧同收容所的其它貓媽媽挺身幫助。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲流浪貓媽媽奶水不足，寶寶差點餓死，幸虧同收容所的其它貓媽媽挺身幫助。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 11:19:56

本周末是母親節，動物界的母愛同樣感動人心！台灣動物緊急救援小組日前在屏東救回一隻懷孕卻受傷的流浪貓，在醫院產下6隻小貓，因極度營養不良奶水不足，無法餵奶；同在收容中心另一隻剛生產的貓媽媽奶水充足，牠發揮母愛即刻救援，挺身哺育6隻剛出生的流浪貓寶寶，讓救援志工看了好感動，直呼「母愛真偉大！」

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▲在屏東救回一隻懷孕卻受傷的流浪貓，在醫院產下6隻小貓。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲在屏東救回一隻懷孕卻受傷的流浪貓，在醫院產下6隻小貓。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供） 
台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，在屏東內埔一處社區，營救一隻懷孕卻受傷的流浪貓媽媽，將牠救回動物醫院安置待產，並在四月底生下了6隻貓寶寶；因母貓在外流浪營養極度不良，奶水不足無法哺乳，讓救援志工非常擔心。

▲因極度營養不良奶水不足，無法餵奶。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供） 
▲因極度營養不良奶水不足，無法餵奶。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供） 
恰巧在收容中心有另一隻剛生產的貓媽媽奶水充足，牠發揮母愛，將6隻貓寶寶視如己出，每天哺育完自己的孩子後，又哺育另外6隻隔壁的貓寶寶，讓救援志工看了好感動，直呼「母愛真偉大！」

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，在過去20多年的救援歲月中，曾目睹多起流浪貓狗媽媽展現母愛的真實故事；他回憶，救援團隊曾在高雄興達港的工地區，營救一隻流浪狗媽媽，為了保護剛出生在貨櫃下的一窩幼犬，牠用肉身阻擋吊車前進並大聲吠叫求救，場面令人動容。

▲倪京台：過去20多年的救援歲月中，曾目睹多起流浪貓狗媽媽展現母愛的真實故事。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供） 
▲倪京台：過去20多年的救援歲月中，曾目睹多起流浪貓狗媽媽展現母愛的真實故事。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供） 
倪京台又舉例，數年前和救援團隊到台中大坑山區救援，親眼看見狗媽媽為了將牠的孩子移到安全的位置，用嘴刁著狗寶寶，多次來回在危險的山坡間，令人看了感動又心酸，直呼「母愛不分物種、天下的媽媽都是一樣的、動物界的母愛同樣令人感動！」

▲狗媽媽為了將牠的孩子移到安全的位置，用嘴刁著狗寶寶來回奔波。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲狗媽媽為了將牠的孩子移到安全的位置，用嘴刁著狗寶寶來回奔波。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供） 
台灣動物緊急救援小組今（7）日也在臉書上分享貓媽媽哺育小貓咪的溫馨照片，同時祝福全天下的媽媽們「母親節快樂」。（編輯：李惠婷） 

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