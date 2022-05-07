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心疼衛生局員工見不到幼女　盧秀燕哽咽：醫療量能快崩潰

▲盧秀燕送康乃馨給快打站的女性工作人員。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
▲盧秀燕送康乃馨給快打站的女性工作人員。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-07 11:57:55

台中市為30歲以下市民開設第3劑疫苗社區快打站，市長盧秀燕前往視察並致贈康乃馨。她提及衛生局24小時燈火通明已一年多，昨夜一名女員工告訴她，已很久看不到一歲多的幼女，難過到哽咽。她表示醫療量能瀕臨崩潰，呼籲中央儘快檢討現有疫調流程，將人力重點投注在確診者照護工作。

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台中市持續推進第3劑疫苗施打率，規劃7日、14日在全市開設47處快打站，為年輕市民接種莫德納疫苗，今（7日）主要接種對象為25到29歲市民，盧秀燕上午到南屯區文山里文化館快打站視察，並致贈女性工作人員康乃馨。

▲盧秀燕視察社區快打站，今日主要施打對象為30歲以下，現場多是年輕的市民。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
▲盧秀燕視察社區快打站，今日主要施打對象為30歲以下，現場多是年輕的市民。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
盧秀燕受訪時提及，自己昨天下班後到衛生局慰問，「很難想像全局24小時輪3班，已經持續一年多，一千人左右還不夠用，得由別的局處調來人手，三更半夜繼續支援。」

看到很多人硬撐著工作，她對員工說：「我很抱歉，也非常心疼，謝謝你們，你們真了不起！」聽到員工回答：「我們應該的。」心裡感動莫名。盧秀燕說，衛生局在現有疫調工作投注太多人力，仍然嚴重塞車。「有的民眾得知確診，電話中崩潰大哭，或是嚇到腦中一片空白，想不起來過去幾天去哪、做了什麼。疫調人員得先安撫好情緒才能進行工作，再加上衍生的密切接觸者，一個確診者至少要花一個小時以上。」

▲盧秀燕講到很多人硬撐著工作、媽媽員工很久見不到幼女，哽咽紅了眼眶。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
▲盧秀燕講到很多人硬撐著工作、媽媽員工很久見不到幼女，哽咽紅了眼眶。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
有位媽媽員工說，母親節前夕特別想念一歲多的女兒，女兒出生不久就遇到疫情大流行，自己必須在工作投注所有心力，只能送到夫家給婆婆照顧。偶爾得空喘息，也怕身上有病毒，不敢去探望女兒，說著說著眼淚掉下來，「我好沒見到她了。」

盧秀燕說，台中撐了一年多，「醫療量能快要崩潰，北部更是可想而知，太辛苦了！」她呼籲中央「一定要簡化流程，尤其是疫調耗費太多人力，現在的防疫重點，應該是確診者的照護。」

對於市議員羅廷瑋反映，很多年輕父母全家確診，但抱著快篩陽的孩子，跑遍舊市區找不到診所願意收治，建議設立「快篩陽性兒童之快疫通道」。盧秀燕表示，相關工作已準備中，將於下午的記者會向市民報告。

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