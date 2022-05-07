白金禧年慶祝！英國皇室切割爭議成員 不邀哈利梅根觀禮
英國哈利王子以及其妻子梅根，兩人在結婚後幾度在訪問中批評王室運作，更傳出與王室之間有不愉快。雖然在6日時，哈利與梅根的大兒子亞契（Archie）迎來3歲英國女王等王室成員紛紛送上祝福，被外界視為哈里梅根與王室關係緩和的信號。但又有媒體爆出，白金漢宮宣布，在下個月慶祝女王登基70週年的閱兵儀式中，只有仍在盡王室義務的成員才能在陽台上與女王一起觀禮，因此哈利與梅根以及捲入買春醜聞的安德魯王子都不得登上王宮陽台。
綜合媒體報導，白金漢宮6日時表示，英國女王伊莉莎白二世經過「深思熟慮」之後，決定只讓目前仍以女王之名執行王室義務的成員，才能在今年6月2日與女王一同出現在陽台上，觀看空軍飛行表演。
哈利與梅根頭銜實為薩塞克斯公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex），在2020年卸下王室高級成員身分，並且前往美國加州居住。不過他們宣稱已卸下王室成員身份，但仍要求英國內政部在他們停留於英國期間提供警力，似乎並未割捨王室特權，因此正與英國政府打官司。
另一名遭到限制的是，伊麗莎白二世的次子、約克公爵安德魯王子，先前捲入召雛妓醜聞，並且遭到指控他性剝削。安德魯王子最終辭去了王室職務，榮譽軍銜也被撤銷。
英國女王每年過2個生日，除了本身的生日之外，通常還會在天氣較溫暖的6月舉行官方慶生活動。今年的官方慶生活動落在6月2日至5日這4天，和慶祝女王登基70週年活動一同舉行。有王室消息人士表示，雖然這三名成員不能一同與女王觀禮，但仍可自由參加其他活動。
哈利與梅根在長子生日時證實，他們將會與兒子亞契以及女兒莉莉貝（Lilibet）一起參加英國女王生日以及登基70週年的慶祝活動，但目前尚不清楚，夫妻兩人將會參加哪些活動。