必勝客母親節「愛心披薩」狂賣剩3千個 達美樂祭買1送1
必勝客去年母親節推出愛心披薩引發搶購，今年再祭出升級版「愛鰻滿！特盛比薩」，同樣使用愛心餅皮，並集結4款高檔豪華海鮮，包括蒲燒鰻魚、大干貝、大蝦、炙燒智利鮭魚，單點特價999元，雖然很高貴，但還是很搶手，據了解，目前全台僅剩約3000份。針對每年母親節訂單大塞車的狀況，必勝客則表示，針對節慶期間，會設計節慶專屬、調整販售品項，以提升出餐速度。
有趣的是，必勝客賣蛋糕賣上癮，去年首次推出巴斯克熔岩起司蛋糕，主打「熱熱吃」，切開來還會流出溫起司餡，意外大受好評，上市不到半年就賣出3.5萬顆，還有網友大讚是「被披薩耽誤的蛋糕店」。這次在母親節前夕特地推出期間限定的伯爵茶香新口味，單點價939元，加購優惠價599元。
台灣達美樂發現「四喜披薩」是民眾最愛購買的頭號選項，主要是一個披薩就能吃到4種口味，因此再新推出4款四喜系列披薩。迎接母親節到來，外帶大小披薩全面買一送一，並有點餐免外送費服務，針對大家庭則推出限時母親節套餐1299元，內含黃金龍蝦沙拉大披薩+手拍鬆軟大披薩+炸和牛排4片+炸蝦16隻+1.25L可樂（限外帶，若外送則手拍鬆軟大披薩改為小披薩）。
達美樂表示，每年母親節都是大節日，很多民眾都會選擇外帶或外送披薩，達美樂的訂餐系統已經做好準備，但若是外送單量太大，還是可能出現延遲，建議民眾可提前預約或是改選外帶，避免餐點延遲。