台灣新冠攀高峰　港學者：死亡案例病史與港近似

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從香港瑪麗醫院及東華醫院香港前兩大醫學中心的資料分析，葉醫師指出慢性腎病患者需要進行血液透析的COVID-19感染率高達38.6%，以台灣9萬4千名洗腎患者，近九成都是採用血液透析方式，洗腎中心首應避免形成群聚感染溫床。歐美疾管署對於洗腎者隔離時間都有長達十天至二十天的規定，但對於需要密集進行血液透析維生的患者相當不便，因此使用口服抗病毒藥物可加速洗腎感染者根除病毒，解除隔離。
憂COVID藥物交互作用 港醫：提醒高危患者慎選藥物
香港大學李嘉誠醫學院副教授葉逸軒醫師提及，器官移植患者需長期使用免疫抑制劑控制排斥，產生“長新冠”現象；在抗病毒藥物的選擇上，此族群患者使用的免疫抑制劑會與Ritonavir (Paxlovid成份之一)發生嚴重交互作用，因此葉醫師建議使用Molnupiravir以避免交互作用。依據葉醫師治療腎移植患者的CT值變化，在接受Molnupiravir第三天後，CT值即可連續兩次>30，意指幾乎測不到病毒，達到台灣疫情指揮中心輕症患者出院標準。
台高危族群口服藥部署是關鍵 港醫建議長照群聚速投藥切斷感染鏈
對於香港疫情中的痛點，長照機構的高風險族群，葉醫師建議，若有染疫者出現，應儘速給予抗病毒口服藥物，最短時間讓CT值>28以上以切斷感染鏈，同時可由就近的醫院開設外展門診到機構進行篩檢、治療、給藥，以免醫學中心收治住院量過載，導致醫療體系崩潰。且由於高齡長者腎功能普遍不良，一旦感染COVID會引發急性腎損傷，進一步影響腎功能，因此開始抗口服病毒治療前也需要檢測腎功能，以選擇適當治療藥物。
口服藥物下放有助紓緩醫療量能過載 居隔輕症者可備退燒止咳藥物
葉醫師指出，香港在抗病毒口服藥下放開方後，無慢性病史的重症高風險感染者普遍由感染科醫師使用Paxlovid治療；至於有慢性病的高風險感染者，因為考量慢性病藥物交互作用，則由原先治療慢性病的內科醫師處方Molnupiravir來治療，如此一來也能達到醫療量能平衡，不至於讓感染科同事負荷超載。據香港醫管局日前統計，Paxlovid已使用9,700多人，而Molunpiravir已治療1.77萬人，其中逾6,000名為染疫院舍長者。
對於輕症或無症狀感染者，葉醫師提醒在居家隔離期間可以準備退燒藥、咳嗽藥水，遠端醫療在香港經驗中也能實質協助患者，同時血氧監測設備對於輕症或無症狀患者也能幫助監測健康狀況，若血氧太低再行就醫，以免擠壓急診量能。
▲香港COVID-19死亡個案總和分析(香港大學李嘉誠醫學院副教授 葉逸軒醫師提供)
葉逸軒副教授
- 香港大學李嘉誠醫學院 內科學系
- 港大附設港怡醫院 腎病科
- 香港瑪麗醫院 腎病科
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53691
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