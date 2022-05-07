緊盯電腦導致模糊眼花？不是近視加深，是乾眼症

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用眼習慣不佳，加重乾眼症狀
以為近視加深，原來是乾眼症！書田診所眼科主治醫師張夏怡表示，現代人用眼習慣不佳，3C產品使用時間長，造成眼睛不適與乾眼症狀日益嚴重。臨床觀察，許多患者不知有乾眼症狀，以為是近視加深或眼睛過敏求診。根據統計，50歲以上約有 11.3% 的人有乾眼症，以女性居多。常見症狀為眼睛乾澀、畏光、眼白發紅有血絲、酸痛、異物感、分泌物黏稠、視力模糊等。
8成乾眼症患者，瞼板腺功能異常! 張夏怡指出，乾眼症常被患者誤以為只是眼睛缺乏水分，自行點眼藥水或補充人工淚液。其實乾眼症不是只有水分不足的問題，約有80%乾眼症患者是瞼板腺功能不佳，造成乾眼症狀。
淚膜分泌不平衡，導致乾眼症狀
眼睛表面的淚膜分為油脂層、水層、黏液層，這三層只要分泌不平衡都會導致乾眼症狀。其中，瞼板腺主要功能為分泌油脂，讓油脂層覆蓋在淚水表面，防止淚水從眼睛表面蒸發，當瞼板腺油脂分泌異常，導致淚液中的脂質層不夠，就會造成淚液蒸發過快，導致乾眼症。
治療方面，張夏怡提到，出現乾眼症狀，依醫師指示使用適合的人工淚液或藥水來補充淚水，適度熱敷眼部緩解不適。症狀較嚴重者，搭配使用抗發炎眼藥水，或以脈衝治療將阻塞的瞼板腺通暢，減緩眼部發炎反應，一次療程三至四次，每2-3週治療一次，效果維持約一年。
眼睛出現不適感，請盡速就醫
最後，張夏怡提醒，長期忽視乾眼症，淚液不足會使眨眼時，眼皮與眼睛表面的潤滑不夠，導致角膜破損，同時也無法提供眼睛表面足夠保護，恐造成角膜潰瘍、角膜混濁等問題。提醒民眾，倘出現眼睛酸澀、模糊、癢痛、異物感、灼熱感等乾眼症狀，應儘速就醫診斷，避免延誤治療時機。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53606
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