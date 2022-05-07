吃生酮、代餐減肥超NG　營養師推2種溫和瘦身法

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衛福部苗栗醫院營養師李孟穎指出，常見的NG減重飲食模式有：
單一食物減肥法：例如咖啡減肥法、水果減肥法、只吃青菜減肥法等，因只攝取相同的極低熱量食物，初期體重會減輕，但減掉的大多是水份和肌肉組織，無法消耗脂肪，而體脂肪越高，代謝就會越慢，反不利於減重。當恢復正常飲食後，體重飛快回彈，可能比減肥前更胖。
生酮飲食法：採用吃極少量醣類，但吃很多肉和油脂的飲食模式，會產生大量身體無法吸收利用的「酮體」，於排出體外時帶走大量水分、電解質，達到快速減重效果。由於是高脂飲食，容易誘發痛風發作、酮酸中毒、增加肝腎負擔及增加心血管疾病風險。這個減重方式需有專業人士協助，不適合自己在家DIY。
代餐減肥法：以熱量低的代餐取代正餐，短期間體重會減輕，但容易衍生空虛感或「我有吃代餐，下一餐可以稍微放縱」心態，反而吃更多、攝入更多熱量。
營養師推薦「2種飲食法」溫和不傷身
針對想健康減重民眾，李孟穎推薦2個溫和的減重飲食模式：
1410斷食法：由於「168間歇性斷食」減重法，是一天之中禁食16小時，並將食物集中在8小時內吃完，但要空腹16小時，大多數人難以做到，因而衍生出「1410」斷食法。做法為空腹14小時，於10小時內完成進食。使用此法時需注意：
1. 食物挑選很重要，應多選擇低油、低鹽、低糖、高纖維及原型食物。
2. 空腹容易攝入過多食物，要細嚼慢嚥7～8分飽就好。
3. 提高每日飲水量，每公斤體重ｘ40～45cc。
442飲食法+211餐盤：三餐間隔時間4小時，早餐、午餐採正常餐食、晚餐採輕食。正餐的食物比例為1／4蛋白質＋1／4澱粉類＋1／2的蔬菜（211餐盤），輕食以液體為主，可於2小時內完成消化，如：豆漿、牛奶、清湯或沙拉不加醬，除了飲食控制外，仍須搭配喝水及運動。
衛福部苗栗醫院院長李明輝表示，肥胖是國人的健康殺手，所以如何甩掉肥胖除了飲食控制之外、也要多運動，並且選擇正確的減重方式。減重飲食模式需持續才會看到效果，如果貪圖求快取巧，可能在執行過程中，因為痛苦而放棄，所以還是要在不偏離均衡飲食原則下，進行溫和的減重方式，才有可能讓減重事半功倍。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：NG減肥「生酮飲食、水果減肥」上榜！專家教正確吃法
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53605
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