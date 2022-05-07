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相差15歲！昆凌剖白婚姻　一句話就知周董有多寵

▲昆凌（左）和周杰倫幸福甜蜜，再如何忙碌都會一起陪小孩。翻攝周杰倫IG
▲昆凌（左）和周杰倫幸福甜蜜，再如何忙碌都會一起陪小孩。翻攝周杰倫IG

文／姊妹淘

2022-05-07 13:34:43

女星昆凌嫁給大15歲的天王歌手周杰倫，結婚7年育有3個小孩，這段婚姻外界當初並不看好，但婚後到陸續誕生愛的結晶，他們經常在社群網站恩愛放閃，他們非但沒有七年之癢，感情更有如還是戀情剛萌芽的新鮮甜蜜，昆凌一句話就令人羨慕無比。

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其實現年28歲的混血兒昆凌從小見著父母離婚，對感情存在著悲觀與不安全感，連自己都訝異21歲年紀輕輕就步入婚姻，她曾受訪時笑稱鼓起了人生全部的勇氣。當年歌壇巨星周杰倫宣布和小模昆凌交往，昆凌承受外界很多質疑，她自己也清楚此事，交往過程數度都想要放棄。不過，從人妻到人母，昆凌隨著人生角色的轉換，性格也愈發成熟，想法更開闊，自己也是走在長大的路上。

▲周杰倫(左)和昆凌被網友公認是現在最棒的模範明星夫妻。翻攝周杰倫IG
▲周杰倫(左)和昆凌被網友公認是現在最棒的模範明星夫妻。翻攝周杰倫IG

昆凌日前剛生下第三胎小女兒，另外和周董已育有大女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，全家生活和樂融融，夫妻倆工作雖忙碌，總能撥出時間帶小孩們環島和周遊各國旅行，親力親為陪著小孩成長。

昆凌曾接受陸媒專訪，透露兒子性格跟自己比較像，女兒則是比較像周杰倫。當了母親後，昆凌坦言想事情變得比較全面，且都會以孩子為出發點考量，「像是出國前，我就會替孩子想，以安全為基礎再安排玩樂等規劃。」被問到與周杰倫如何過情人節？其實昆凌不會特別過節，秒回：「每天都是情人節。」簡單一句話，瞬間閃瞎不少人，也流露出深厚的夫妻感情。

▲周杰倫(右)和昆凌雖相差15歲，婚後兩人仍像一對小戀人，常在社群網站曬恩愛。翻攝周杰倫IG
▲周杰倫(右)和昆凌雖相差15歲，婚後兩人仍像一對小戀人，常在社群網站曬恩愛。翻攝周杰倫IG

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