台灣「隱藏關東煮店」！貢丸6顆10元、泡麵2元　網跪著吃

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只見貼出的影片，該間店舖非常的簡陋，有一鍋正在加熱的關東煮放在店門口，裡頭有貢丸、紅白蘿蔔、黑輪等等食材，且特別的是，顧客自助夾取，吃完之後再告訴老闆自己吃多少錢並付費，在現今物價高漲的時代，這間關東煮店可以說是CP值最高天花板。
影片曝光後，吸引不少網友紛紛回應「美濃聖君宮旁邊的！吃好幾年嚕」、「聖君宮超好吃！還有小包肉燥麵加進去湯超好吃」、「推小包肉燥麵，是古早味那種，一包兩塊錢，真的超扯」、「很多老一輩做吃的真的都是佛心價位，當客人都是孫子在照顧收點錢意思一下」、「美濃聖君宮無誤！之前朝聖過」、「我要去跪著吃！感謝阿公，讚嘆阿公！」、「以前美濃國中下課時候就會過去吃」、「吃好幾年囉！阿公人真的超級好，大家如果有去真的要守秩序喔！」
而事實上，這間台灣「隱藏版關東煮店」正位於高雄美濃聖君宮旁，是不少在地人的回憶，過去也有知名YouTuber牛排、Ru哥前往拍攝，兩人一共購買120顆貢丸只要200元，當場吃到快吐出來，老闆阿公也透露「有時候有些教練帶棒球隊來一次就是吃七、八百」且在兩人試吃之後發現，即便價格非常便宜，但是貢丸的品質完全不馬虎，最後兩人請路人觀眾一起吃，才把120顆貢丸全部吃光。（編輯：張嘉哲）