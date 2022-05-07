注意！明起「密切接觸者」僅同住親友　電子圍籬同步取消

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二、 調整居家隔離單開立原則
為保全公衛防疫量能，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，惟有特殊需要者可另外申請。自實施日起，該措施新、舊案同時執行。另指揮中心已開發居家隔離通知書及確診個案隔離治療通知書之電子化作業，請各地方政府如有執行相關建議，於3日內提出。
三、 確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施
考量Omicron病毒株特性，係以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，且民眾對居家隔離措施之遵守性高，另目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3 日內開立，故採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。
四、 請各地方政府於5月底前，依指揮中心加強版集中檢疫所/防疫旅館設置原則，以各縣市人口比完成加強版集中檢疫所/防疫旅館之設置，以落實確診者輕重症分流照護調度。
指揮中心呼籲，因應疫情發展，滾動式調整防疫措施，防疫工作人人有責，請全民於疫情期間配合政府防疫作為、儘速完成疫苗接種，落實自我防疫，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「臺灣社交距離APP」；確診者確實回報「確診個案自主回報疫調系統」，共同為維護國內防疫安全努力。（編輯：孫唯容）