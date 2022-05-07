防疫險理賠亂象多　黃天牧親上火線「提3點說明」

國內本土確診個案單日已突破4萬例，隨著防疫政策改變，由「清零」走向「共存」，防疫保單爭議也越來越多，許多民眾擔心拿不到理賠款，湧入醫院拿取醫師診斷證明書，排擠到真正需求醫療資源的人，甚至傳出金管會可要求保險公司與保戶廢約或退費。金管會主委黃天牧今（7）日強調，「保險公司跟保戶廢約、退費，絕對不會發生」，金管會也會嚴格要求保險公司依契約辦理，不會賠不到，而且保戶理賠有2年請求權時效，不用急於一時到醫院申請診斷證明，金管會絕對會維護保戶權益。
由於防疫險爭議越來越多，不僅產險公司可能因理賠案件飆升，導致財務壓力大增，甚至傳出金管會可以要求保險公司跟保戶解約並退費，引發民眾不安。黃天牧今日親自出席中央流行疫情指揮中心記者會，針對防疫險爭議提出3點說明。他一開始就強調，他以金管會主委立場鄭重向大家報告，金管會沒權利改變保險公司與保戶契約，也絕對會維護保戶權益，保險公司必須依照契約約定辦理理賠。
黃天牧更保證：「保險公司跟保戶廢約及退費，絕對不會發生」，金管會不會做這事、也沒權利做這事，他還重申「絕對沒這事」，並要散播這消息的人要知所進退。
另外，由於防疫政策改變，尤其改為「共存」確診會增加很多，保險公司承擔風險大增，民眾也擔心保險公司賠不起，急著去申請理賠，就怕賠不到。對此。黃天牧說，金管會監管保險公司，一定會要求保險公司依契約理賠，符合理賠條件者，金管會一定會要求保險公司依契約辦理，「不會賠不到」，會維護保戶權益。
至於大家急著去醫院取得醫師醫療診斷證明，排擠到真正需要醫療資源的人，黃天牧說，依保險法第65條件規定，契約請求權有2年時效，不用急於一時到醫院請醫師診斷及開立診斷證明書，盼大家發揮同理心，有很多弱勢及老年更需要醫療資源。
黃天牧也強調，目前相關防疫險續保及核保問題，金管會已要求保險公司依公司政策及保險契約辦理，並要加派人力及專人處理核保、理賠作業，針對實務上的問題，也交代保險公司定時及與時俱進將通案以QA方式說明，並放在公會網站上。在個案爭議部分，金融消費評論中心也接獲許多申訴案件，也會全力解決相關諮詢及服務問題。