巴西聽障奧運我國桌球男團「銀」恨　中華隊累積2銀3銅

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我國桌球代表隊由上屆賽會的原班人馬組成，在大會團體賽分組預賽四連勝後以分組第一的姿態晉級四強準決賽。四強戰面對哈薩克，我國男團以3:0告捷，取得與歐陸強敵烏克蘭一爭金牌的門票。
金牌戰面對大會第二種子的烏克蘭，我國第一男單楊榮宗迅速以3:0拿下第一點，隨後上陣的王顗翔及郭岳東分別以1:3、0:3敗陣，此時我國以1:2落後。關鍵第四點，我國第一男單楊榮宗再度披掛上陣，對決烏克蘭第一好手，在0:2落後的局面下連趕三局，反以3:2拿下第四點。決勝第五點，我國選手王顗翔面對烏克蘭選手雖一路緊咬，但終場以0:3惜敗，我國男團以總局數2:3不敵烏克蘭，收下我國代表團本屆賽會第二面銀牌。
射擊場上，我國本屆賽會最年輕參賽選手許明睿，初戰男子10公尺空氣手槍，在國內其實早已歷經全中運及全國身心障礙運動會的賽事洗禮，首次挑戰聽奧國際賽場，表現令人驚艷，預賽結束以557分排名第七晉級決賽。
決賽開始後，許明睿膽大心細、初生之犢不畏虎的氣勢充分展現，在決賽中一度占據銀牌的位置，最後是以212.8分的成績拿下銅牌，同時也是射擊隊的第二面獎牌。
中華隊在明日(巴西時間5月7日)的賽程也將兵分多路出賽，除羽球、網球、籃球代表隊持續賽程外，田徑代表隊賽事也將登場，目前代表團累積獲得2銀3銅，中華健兒們將持續奮戰，也請國人持續為我們加油。