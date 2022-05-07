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巴西聽障奧運我國桌球男團「銀」恨　中華隊累積2銀3銅

▲桌球代表隊於男子團體賽金牌戰奪下銀牌佳績。（圖／體育署提供）
▲桌球代表隊於男子團體賽金牌戰奪下銀牌佳績。（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-07 15:00:56

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會代表團在今(7)日(巴西時間5月6日)再傳捷報。桌球隊在男子團體賽金牌戰遭遇強敵烏克蘭，兩隊戰至決勝第五點，終場收下一面銀牌。中華隊累積2銀3銅。

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昨日為我代表團摘下一面銀牌的射擊隊，今日在男子10公尺空氣手槍由生涯首次參賽的年輕小將許明睿為我國再拿下一面銅牌，射擊隊目前斬獲一銀一銅，後續出賽仍有累積獎牌的機會。

我國桌球代表隊由上屆賽會的原班人馬組成，在大會團體賽分組預賽四連勝後以分組第一的姿態晉級四強準決賽。四強戰面對哈薩克，我國男團以3:0告捷，取得與歐陸強敵烏克蘭一爭金牌的門票。

金牌戰面對大會第二種子的烏克蘭，我國第一男單楊榮宗迅速以3:0拿下第一點，隨後上陣的王顗翔及郭岳東分別以1:3、0:3敗陣，此時我國以1:2落後。關鍵第四點，我國第一男單楊榮宗再度披掛上陣，對決烏克蘭第一好手，在0:2落後的局面下連趕三局，反以3:2拿下第四點。決勝第五點，我國選手王顗翔面對烏克蘭選手雖一路緊咬，但終場以0:3惜敗，我國男團以總局數2:3不敵烏克蘭，收下我國代表團本屆賽會第二面銀牌。

射擊場上，我國本屆賽會最年輕參賽選手許明睿，初戰男子10公尺空氣手槍，在國內其實早已歷經全中運及全國身心障礙運動會的賽事洗禮，首次挑戰聽奧國際賽場，表現令人驚艷，預賽結束以557分排名第七晉級決賽。

決賽開始後，許明睿膽大心細、初生之犢不畏虎的氣勢充分展現，在決賽中一度占據銀牌的位置，最後是以212.8分的成績拿下銅牌，同時也是射擊隊的第二面獎牌。

中華隊在明日(巴西時間5月7日)的賽程也將兵分多路出賽，除羽球、網球、籃球代表隊持續賽程外，田徑代表隊賽事也將登場，目前代表團累積獲得2銀3銅，中華健兒們將持續奮戰，也請國人持續為我們加油。

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