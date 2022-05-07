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同事確診怎麼辦？「1圖」搞懂怎麼做　無症狀可繼續工作

▲同事確診該怎麼辦？用指揮中心提供的1張圖搞懂怎麼做。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲同事確診該怎麼辦？用指揮中心提供的1張圖搞懂怎麼做。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 15:04:26

本土疫情升溫，今（7）日本土病例更突破四萬大關，指揮中心即針對確診者密切接觸者的匡列範圍作修正，明日起，唯有與確診者密切接觸的同住親友被匡列為居家隔離，而同事、同學則改為自主應變。陳時中表示，如果職場中出現確診同事，自主應變的評估會以是否有高感染風險、是否有症狀及是否打過疫苗。

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指揮中心指揮官陳時中說明，若職場中出現確診者，其餘同事若出現相關症狀需再作快篩，若無症狀可免此步驟；此外，自主應變的評估會分為高風險者和低風險者，低風險者又無症狀可繼續工作，有症狀則進行快篩。

▲返回職場工作的建議應變方案。（圖／中央流行疫情指揮中心）
▲返回職場工作的建議應變方案。（圖／翻攝自指揮中心）
如果為高風險者，但並無出現症狀，且已打過三劑疫苗並滿14天，則可視同低風險者繼續工作，健康監測七日，若有出現症狀要進行快篩；但若是無症狀且沒打滿疫苗，前三天須居家辦公、自我居隔，三天後則每隔1、2天快篩一次，直至滿最後接觸日的7天。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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