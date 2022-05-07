保證「國中會考」如期舉行！潘文忠：將設隔離試場分流
國中教育會考預計於5月21、22日舉行，不少家長相當擔心受到疫情影響，教育部長潘文忠今（7日）表示，將會「如期舉行」，而除了延續高規格防疫外，將參考上周末的統測，規定確診學生不得應試，但另行安排補考，名額則採取外加，若是居家隔離、居家檢疫、自主防疫者採取分流概念，至４同類型的隔離試場，確保考生的健康與權益。
根據去年考試規定，確診者、居家匡列隔離、居家檢疫等狀況，考生不能應試但可補考，而潘文忠今日於中央疫情指揮中心記者會上宣布，國中會考如期舉行，但居家隔離、居家檢疫、自主防疫者，將分別至不同類型試場應試（第二類備用試場），自主健康管理者則至一般考場應試，考場動線將會獨立各自規劃。
而確診者雖不得應試，但後續會安排補考，相關名額採取外加，不幸確診的考生不用擔心，一定會提供補考機會，維護應考學生的入學權益。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
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