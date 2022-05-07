孕婦確診母子雙亡！羅一鈞證實：急性肺動脈栓塞＋新冠

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亞東醫院表示，患者因持續高燒並住院治療，因此，院方立刻給予沒有孕婦禁忌的抗病毒藥物、安胎藥物，但免疫力不足，孕婦高燒狀態持續，並於6日上午突然失去意識，病程變化快速，再經過婦產科、小兒科與心臟外科醫師共同搶救後，胎兒宣告不治。
亞東醫院後續也證實，原待在加護病房搶救的孕婦，則在今日凌晨逝世，該患者懷孕28周，僅接種過一劑疫苗，急救的過程就對寶寶引產，至於實際確診的日期有待查詢。
對此，羅一鈞於今下午記者會上進一步說明，該個案為20多歲女性，於3月打過一劑BNT疫苗，由於本身患有氣喘、貧血病史，懷孕約30周，於5月4日出現發燒咳嗽等症狀，採檢陽性後住院，入院之後就使用瑞德西韋治療。
羅一鈞指出，由於該個案病程快速，6日就因氧氣變差而緊急處置，再加上胎兒狀況不穩需緊急生產，但遺憾胎兒宣告不治，媽媽也過世，研判死因為「急性肺動脈栓塞」，屬於懷孕急症，另外還有新冠病毒感染。羅一鈞強調，未來會再搜集相關資訊，並與專家會議分析討論。（編輯：詹鎰睿）
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