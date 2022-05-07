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孕婦確診母子雙亡！羅一鈞證實：急性肺動脈栓塞＋新冠

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，染疫後有無影響認知能力，至少需6個月以上才能判斷。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，染疫後有無影響認知能力，至少需6個月以上才能判斷。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 15:32:32

新北市一名20多歲的孕婦確診，4日高燒不退被送至亞東醫院治療，於今（7）日宣告不治，與胎兒雙亡，引發社會高度關注。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則證實，死因是「急性肺動脈栓塞」以及新冠病毒感染所致，後續會再收集資訊，與專家一同討論分析。

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還原整起事件經過，該名20多歲的孕婦於4日確診高燒，隨後被緊急送往板橋亞東醫院治療，卻在6日上午失去意識，搶救後胎兒先宣告不治，而孕婦則在7日凌晨離世。

亞東醫院表示，患者因持續高燒並住院治療，因此，院方立刻給予沒有孕婦禁忌的抗病毒藥物、安胎藥物，但免疫力不足，孕婦高燒狀態持續，並於6日上午突然失去意識，病程變化快速，再經過婦產科、小兒科與心臟外科醫師共同搶救後，胎兒宣告不治。

亞東醫院後續也證實，原待在加護病房搶救的孕婦，則在今日凌晨逝世，該患者懷孕28周，僅接種過一劑疫苗，急救的過程就對寶寶引產，至於實際確診的日期有待查詢。

▲一位新北亞東醫院胸腔內科病房的護理師，在臉書分享院內工作的真實情況，字字句句讓全場2.3萬網友看完忍不住落淚。（示意圖／記者陳志仁拍攝）
▲亞東醫院指出，孕婦於7日凌晨逝世，僅接種過一劑疫苗。（示意圖／記者陳志仁拍攝）
對此，羅一鈞於今下午記者會上進一步說明，該個案為20多歲女性，於3月打過一劑BNT疫苗，由於本身患有氣喘、貧血病史，懷孕約30周，於5月4日出現發燒咳嗽等症狀，採檢陽性後住院，入院之後就使用瑞德西韋治療。

羅一鈞指出，由於該個案病程快速，6日就因氧氣變差而緊急處置，再加上胎兒狀況不穩需緊急生產，但遺憾胎兒宣告不治，媽媽也過世，研判死因為「急性肺動脈栓塞」，屬於懷孕急症，另外還有新冠病毒感染。羅一鈞強調，未來會再搜集相關資訊，並與專家會議分析討論。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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