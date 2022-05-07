「勝利日」將至！俄烏戰局引關注　專家預測蒲亭下一動作

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因為正式揮軍入侵烏克蘭的前一天正式俄羅斯另一個重要軍事節日「祖國保衛者日」，因此不少西方官員長期以來認為，蒲亭會再利用這一天的象徵意義以及宣傳價值來宣布對烏克蘭的「特殊軍事行動」取得的成就，或是將行動再度升級。
國際危機組織（International Crisis Group）高級分析師伊格納托夫（Oleg Ignatov）表示，蒲亭有很多選擇，但宣戰是最艱難的情況。另一個選擇是制定俄羅斯的動員法，該法可用於「在對俄羅斯聯邦進行侵略或直接直接威脅侵略、爆發針對俄羅斯聯邦的武裝衝突的情況下，啟動全面或部分軍事動員。」這將使俄羅斯政府不僅可以集結軍隊，還可以讓該國經濟處於戰爭狀態。
根據倫敦皇家國際事務研究所（Chatham House）的尼克希（James Nixey）的說法指出，在戰爭爆發以來，俄軍已經損失了至少15000名士兵，如果莫斯科要實現在烏克蘭的目標，就會需要進行增援。但動員將對蒲亭帶來巨大的風險，因為這將迫使蒲亭承認入侵烏克蘭沒有按照計畫進行，全面動員也將會損害已經陷入困境的俄羅斯經濟。另外，有分析指出，如果宣布全面動員，也可能會削弱國內對蒲亭得支持，因為有些人雖支持入侵，但不想加入戰爭。
伊格納托夫表示，蒲亭還可能宣布實施戒嚴令，暫停選舉並且進一步集中權力，但這將對俄羅斯人民加諸更多如禁止離境等限制，也有可能更不受歡迎。
也有專家認為，蒲亭可能不會進一步宣戰，但會發表聲明來紀念勝利日。還有其他選擇包括吞併烏東頓巴斯（Donbas）地區的分離領土，大力向南部城市敖德薩（Odesa）推進，或是宣布控制完全控制南部港口城市馬立波（Mariupol）。還有跡象表明，俄羅斯可能計劃在刻松市（Kherson）成立一個由俄控制的「人民共和國」。伊格納托夫表示，很難預測蒲亭下一步會怎麼做，因為所有決定都是由他和幾個顧問做出的。
而美國則是認為俄羅斯會在「勝利日」有所動作，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）先前曾表示，「我們已經看到俄羅斯加倍宣傳他們的努力，這可能是為了轉移他們在烏克蘭戰場上的戰術和戰略失敗的注意力。」