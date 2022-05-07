寶可夢玩家組隊！Pokémon UNITE台灣公開賽拼總獎金90萬
Pokémon UNITE 是一款5對5多人線上對戰型遊戲，除了有Switch版之外，還發行手遊版，且可以互相跨平台連線，吸引不少大小朋友線上組團，Pokémon UNITE 將舉辦「台灣公開賽2022」，即日起至5/20中午12：00為止接受報名，本次總獎金高達3萬美金(近90萬元台幣)。
手機品牌vivo看好Pokémon UNITE熱潮，日前宣布將贊助Pokémon UNITE「台灣公開賽2022」，，比賽時將使用vivo作為官方指定賽事手機，符合參加資格並遵守規約的選手皆可以參加本次公開賽。Pokémon UNITE「台灣公開賽2022」總獎金高達3萬美金，採單淘汰式晉級，總冠軍隊伍除了能獲得15,000元美金(約44萬元台幣)，還能獲得5支vivo旗艦手機，前幾名入圍者除了獎金之外，還有機會得到台灣及全球人氣沸騰的寶可夢卡牌。
此外，也於5/17起在vivo官方臉書、全台體驗店推出系列活動來炒熱活動，5/17～5/23至vivo官方臉書粉絲專頁，分享活動貼文，即可抽Pokémon UNITE禮物兌換碼。5/28、5/29至全台vivo體驗店參加現場問答挑戰、與關主對戰，或體驗指定機型，還可免費獲得Pokémon UNITE禮物兌換碼。