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NBA／終止對太陽11連敗　Kidd讚主將Doncic從不逃避批評

▲獨行俠教頭Jason Kidd稱讚子弟兵Luka Doncic。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠教頭Jason Kidd稱讚子弟兵Luka Doncic。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-05-07 15:59:05

超過2年沒贏過太陽，終於獨行俠今(7)日在季後賽次輪G3以103:94獲勝，系列賽追成1比2並中斷對戰11連敗，主將Luka Doncic全面身手繳出26分「準大三元」，教頭Jason Kidd稱讚，「他從不逃避批評。」

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獨行俠前一次擊敗太陽，已經要追溯到2019年11月29日了，當時還是二年級生的Doncic砍下單季新高42分才率隊贏球，之後開啟了一段長達30個月的連敗期，加上今年季後賽次輪前2戰，獨行俠苦吞對戰11連敗。

Doncic今天再次扛起主將重責，攻下26分13籃板9助攻，單輪系列賽前3戰場均35分10籃板5助攻，成為歷史第7人，也是自2017年「威少」Russell Westbrook後聯盟首人。

「他是那種從不逃避批評的人，打得不好時他會承認，並在下場比賽做出反擊。今晚只是一場比賽，我們努力了48分鐘，我們繼續在周日贏球。」Kidd也稱讚Doncic今天在攻守兩端都帶動團隊，做得非常好。

至於賽前如何調適11連敗？Kidd趁機揶揄了NBA聯盟，「我想我們不知道對陣11連敗，我們對於聯盟因為歡呼兒對我們罰款感到沮喪。」今日稍早聯盟宣布，獨行俠在G2因替補席違反規定，處以25000美元罰單。
 

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