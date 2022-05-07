COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陳時中宣佈疫調三同改一同　盧秀燕：這些事也該儘快改

▲提到陳時中親自教大家如何填寫電話號碼，盧秀燕在記者會中幾度失笑。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.07）
▲提到陳時中親自教大家如何填寫電話號碼，盧秀燕在記者會中幾度失笑。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.07）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-07 16:30:50

衛福部長陳時中宣佈，未來密切接觸者僅匡列同住親友，同時取消居隔者電子圍籬。台中市長盧秀燕回應，感謝中央聽進地方心聲，三大困擾改了第一項，希望接下來儘快處理法傳系統設計不良且流量不足、電子圍籬不精準等問題，減少人力空轉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕今上午提出預警，若疫情持續延燒，全國不到10天就會累積超過40萬例，但全台灣執業醫事人員約僅34萬人，醫療量能已臨近緊繃，盼中央簡化相關行政流程。

對於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在防疫記者會中宣佈，將調整匡列對象及相關措施，未來以確診者為中心，她表示非常感謝中央和地方同心，但也提出法傳系統流量不足且設計不佳、電子圍籬錯誤太多等2大問題，希望接續改善。

▲盧秀燕認為應該簡化行政流程，才能集中量能防疫和照顧確診者，圖為今日台中市疫苗快打站接種情形。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
▲盧秀燕認為應該簡化行政流程，才能集中量能防疫和照顧確診者，圖為今日台中市疫苗快打站接種情形。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
盧秀燕說，她昨晚視察衛生局加班，很多同仁上傳資料到國家法定傳染病系統，電腦螢幕就開始轉圈圈。「登錄時不是上不去就是下不來，浪費太多時間」，提到昨天衛福部長陳時中為了如何在疫調資料填寫手機號碼，在記者會親自教學，她幾度失笑：「電話不能有空格或橫槓，修改設定不就克服了？」她質疑中央說要推動行政科技化，但現在才幾萬人確診，系統便跑不動，未來要怎麼辦？人口和確診數比台灣多的其他國家，為什麼沒有這些問題？呼籲政府資訊部門應介入、儘快改善。

盧秀燕說，她昨晚去了豐原警分局，得知一個晚上收到90通電子圍籬異常，「警方就要派出90組人查訪，但9成以上都正常、另1成有些是沒電或睡覺時習慣關機」。她說時代已經進步，不可能睡覺關機、手機沒電就無法定位，國家應該要用更科學的方法簡化流程，才能輕鬆應付疫情。

盧秀燕說，衛生局員工晚上8、9點眼睛佈滿血絲硬撐著加班，沒日沒夜的工作已經一年多，自己感到心疼與抱歉，也呼籲市民朋友如接到疫調電話，盡可能配合關懷慰問與調查，讓同仁可以縮短疫調時間、順暢推動相關照護工作。她也向包括警方、防疫計程車在內的防疫英雄道謝。

盧秀燕說，這段時間，中央和地方一樣辛苦，感謝中央聽進地方聲音，把原本疫調的三同（同住家人、同學、同職場）改為一同，減少疫調人員疲於奔命。市府會配合中央儘快調整，讓量能精準投放在更重要的防疫工作，也希望中央聽到地方心聲，持續改進問題。

停課標準明改變！國小同班停3天　國高中僅匡九宮格同學

注意！明起「密切接觸者」僅同住親友　電子圍籬同步取消

心疼衛生局員工見不到幼女　盧秀燕哽咽：醫療量能快崩潰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀