不去WHA了！陳時中：這節骨眼不方便 5/22仍處疫情高峰
世界衛生大會（WHA）將於5月22日起舉辦實體暨視訊會議，衛福部長同時是中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中，是否親自率隊出席備受外界關注。陳時中今（7）天鬆口表示，雖然也想去做國民外交，但看起來那時候會是疫情高峰，身為指揮官在這節骨眼上不方便，會派衛福部李麗芬政務次長前往。
之前民進黨立委鄭運鵬曾建議陳時中「一定要把握機會」，認為陳時中若能親自出席世界衛生大會頗具代表意義，若需要下達防疫決策，也可以與指揮中心視訊會議，不見得非要留在台灣坐鎮。
不過陳時中今天表示，台灣能參加世界衛生大會很感謝外交單位的努力，本來還是希望能夠能往出席，做好國民外交，但是目前看來那段時間國內仍會處於疫情高峰，身為指揮官，在這節骨眼上不方便也不適合離開，已決定由李麗芬組團前往日內瓦。（編輯：倪浩軒）
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