高雄男身中多刀慘死　女屋主前夫今在電梯落網

一名37歲的吳姓男子，昨（6）日在高雄苓雅區林森二路某大樓住宅被返家的女友發現身中多刀，死在女友租屋處，警方發現屋內血跡斑斑，不像自殺，循線追查認定39歲的姚姓女屋主的前任男友34歲的何男涉嫌重大，警方今天在鼓山車站電梯前將人逮捕，並尋回兇刀。
苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，苓雅分局於昨日中午12時18分許，接獲民眾報案，苓雅警分局獲報後立即前往，現場發現吳姓男子身上多處刀傷，經由消防人員判定已身亡，經警方逐一調閱監視器並查訪大樓進出人員，昨日晚間即鎖定關鍵嫌疑人，也就是姚姓女子前夫何男涉嫌重大。
警方發現何姓犯嫌昨日9時47分進入大樓，並於10時48分離開大樓，警方進行該男藏匿處確認，最後循線調閱監視器，發現何嫌消失在鼓山車站，經追查在今日下午1時25分發現何嫌出現在鼓山車站電梯前，立即予以逮捕，何嫌坦承犯案並帶專案小組至路竹車站附近犯嫌的機車停放處（置物箱）取回2把凶刀。
據了解，何嫌持有姚姓女屋主的備用鑰匙，進屋卻發現有一名陌生男子（死者吳男）在屋內，兩人就起了口角衝突，何嫌便在屋內拿刀，持刀將吳男刺殺，吳男因為頸部及上半身身中多刀致死，倒臥在浴室，而何嫌有電梯機械維修的工作經驗，行兇後便騎機車到路竹車站丟棄兇刀後，再藏匿於鼓山車站電梯上方的空間，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。