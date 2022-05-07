COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄男身中多刀慘死　女屋主前夫今在電梯落網

▲警方在路竹車站附近犯嫌的機車停放處（置物箱）取回2把凶刀，上面還有斑斑血跡。（圖／翻攝畫面）
▲警方在路竹車站附近犯嫌的機車停放處（置物箱）取回2把凶刀，上面還有斑斑血跡。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-07 16:42:552022-05-07 16:46:54

 
一名37歲的吳姓男子，昨（6）日在高雄苓雅區林森二路某大樓住宅被返家的女友發現身中多刀，死在女友租屋處，警方發現屋內血跡斑斑，不像自殺，循線追查認定39歲的姚姓女屋主的前任男友34歲的何男涉嫌重大，警方今天在鼓山車站電梯前將人逮捕，並尋回兇刀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲嫌犯行兇後藏匿在電梯上方空間。（圖／翻攝畫面）
▲嫌犯行兇後藏匿在電梯上方空間。（圖／翻攝畫面）
苓雅分局偵查隊長陳仁正指出，苓雅分局於昨日中午12時18分許，接獲民眾報案，苓雅警分局獲報後立即前往，現場發現吳姓男子身上多處刀傷，經由消防人員判定已身亡，經警方逐一調閱監視器並查訪大樓進出人員，昨日晚間即鎖定關鍵嫌疑人，也就是姚姓女子前夫何男涉嫌重大。

▲全案依殺人罪嫌將何嫌移送高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲全案依殺人罪嫌將何嫌移送高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
警方發現何姓犯嫌昨日9時47分進入大樓，並於10時48分離開大樓，警方進行該男藏匿處確認，最後循線調閱監視器，發現何嫌消失在鼓山車站，經追查在今日下午1時25分發現何嫌出現在鼓山車站電梯前，立即予以逮捕，何嫌坦承犯案並帶專案小組至路竹車站附近犯嫌的機車停放處（置物箱）取回2把凶刀。

據了解，何嫌持有姚姓女屋主的備用鑰匙，進屋卻發現有一名陌生男子（死者吳男）在屋內，兩人就起了口角衝突，何嫌便在屋內拿刀，持刀將吳男刺殺，吳男因為頸部及上半身身中多刀致死，倒臥在浴室，而何嫌有電梯機械維修的工作經驗，行兇後便騎機車到路竹車站丟棄兇刀後，再藏匿於鼓山車站電梯上方的空間，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市小兒快篩陽特別門診今開設　陳其邁預先前往視察

PCR結果出爐　高市議員黃捷確診了

陳時中宣佈疫調三同改一同　盧秀燕：這些事也該儘快改

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀