台灣炒飯哪家最頂？「炒飯王」排行大公開 冠軍得主是它
炒飯在台灣是經典的料理，在各家小吃店中時常能見，雖然看似簡單卻相當考驗師傅功力。對此，農糧署也舉辦了《台灣炒飯王》比賽，請來專業的料理評審來評選，最終冠軍得主為，台南安平區《御珍坊》的「塔香麻油松阪豬炒飯」。
炒飯相當受到台灣民眾喜愛，過去《NOWnews今日新聞》也曾報導，受到網友一致推見的炒飯王者，是知名中式餐廳「鼎泰豐」所販售的炒飯，而農糧署也多次舉辦《台灣炒飯王》比賽，並且曝光最新第三屆經典天王炒飯的得獎排名。
經典天王炒飯組的比賽，限定要以四大台灣經典炒飯參賽，也就是蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯、蔬食炒飯，該比賽請來多位專業評審，蔡季芳老師、吳秉承師傅、張克勤師傅、馬可老師、陳宜芳老師、知名部落客爆肝護士、美食YouTuber小象愛出門，經過多位專業的評選後，最後冠軍為台南《御珍坊》奪得；亞軍則是位於花蓮的《歐桑米粉湯》；季軍為台中市《炒飯超人漢口店》。
除了四大經典炒飯口味外，其餘炒飯口味則是分在「創意巨星炒飯組」，而該組別冠軍由林口《喜來登 聚味軒中餐廳》奪得；亞軍為台北《香茅廚泰式餐廳》；季軍為新竹縣《吉賀嘉羊肉料理食堂》。（編輯：鍾怡婷）