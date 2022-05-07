快篩難買惹民怨 林右昌：供需失衡！快篩實名制一定要改
快篩實名制上路以來部分地區藥局出現長長排隊人潮，民眾抱怨聲四起，就連總統蔡英文都傳出疑似「震怒」的消息。而防疫指揮官陳時中提出的藥局早中晚時段分流販售，更被台北市副市長黃珊珊批評是把「民眾當猴子耍」。對此，民進黨籍的基隆市長林右昌今（7）日也在臉書發文開砲，直言「快篩實名制一定要改，否則只會製造更多民怨！」
林右昌表示，「從快篩實名制上線以來，我已經連續數天呼籲中央，衛福部快篩試劑實名制販售的方式一定要改變，否則只是造成更多民怨！因為目前配置與供需已經失衡，現在中央實施的齊頭式平等，讓不急的地方有剩、急的地方民眾排隊幾天卻買不到！」
林右昌指出，「現行實名制快篩販售是食藥署直接與各地方健保合約藥局合作，根本沒有透過地方政府衛生局，民眾反應排隊買不到快篩，我們也很急，但權責在衛福部，我們也無能為力。更遭糕的是，全國每間合約藥局齊頭式地每天只配78盒，完全沒有考慮到地方實際狀況與需求。像我們七堵區有五萬多人口，卻只有四家藥局有配合中央販售快篩，當然不夠！」
林右昌最後強調，「再次建議並呼籲中央應該考量藥局與人口比例配置失衡的狀況，藥局少的地方，配置量應該要加倍供給才對！」（編輯：倪浩軒）
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