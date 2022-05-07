台中+2517推出兒童得來速 全國唯一足跡熱點今起不公佈
台中市本土個案今新增2517例，台中市長盧秀燕宣佈，因疫情加重，各地都是風險區域，台中市的足跡熱點撐到最後一刻，今起不再公佈。市府鑑於兒童確診數越來越多、家長手忙腳亂，將比照「快篩陽得來速」，明與130家兒童專科診所與10家大型綜合醫院合作，推出「兒童得來速」就醫機制。
盧秀燕說，各地確診者越來越多，台中市本土個案今新增2517例，其中764位確診個案為接觸者發病、校園群聚136例、職場群聚172例、家庭朋友群聚456例，12歲以下兒童確診有333人。今天上午10時前，申請居家照護已進行10126位評估，其中8442位已收案、1003位評估中。
衛生局日前號召各大醫院推出「快篩陽得來速」機制，獲不少民眾認同。盧秀燕今宣佈，將比照「快篩陽得來速」，為兒童就醫提供綠色通道機制，明日起全市130家兒童專科診所與10家大型綜合醫院，將推出「兒童得來速」就醫機制。各醫療院所名單可上市府和台中市衛生局官網查詢。
衛生局副局長邱惠慈說明，若孩子在家裡已快篩陽，可直接送10家大型綜合醫院看診、PCR採檢，若快篩陰或沒有快篩卻持續發燒、有呼吸道症狀，可到130家兒童專科診所就醫，若有疑似新冠肺炎症狀，將由診所通報相關大型醫院。
關於足跡熱點，盧秀燕表示，中央早在半個月前便決定停止公佈確診者足跡，市府回應市民要求，一直撐著給資訊，成為全國唯一還在公佈足跡熱點的城市，但疫情未降溫，各地都是風險區域，為將人力物資精準投射在防疫工作上，今起不再公佈足跡熱點。