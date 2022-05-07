NBA／Embiid回歸率76人開胡 Butler嗆：去你的面具
季後賽次輪陷入0比2落後的76人，今(7)日迎回明星中鋒Joel Embiid，繳出18分11籃板「雙十」全面成績單，率隊以99：79大勝熱火開胡，賽後他在社群媒體上PO出戴著黑色面罩比賽照片，引來熱火主將Jimmy Butler垃圾話回應，「去你的面具。」
Embiid是在首輪封關戰被暴龍球員打到眼睛，造成右眼眶骨折及輕微腦震盪，錯過次輪前2戰，也導致76人吞下2連敗，今天緊急復出，因為史上從未有球隊在0比3落後下逆轉。
Embiid今帶著黑色面罩登場，視線有些受影響，全場12投僅中5，不過防守端凸顯他的重要性，守死前2戰合計砍下47分的熱火中鋒Bam Adebayo只讓他拿到9分，成為費城開胡的關鍵。
賽後Embiid在IG上發文，引用電影蝙蝠俠中也帶著黑面具角色的台詞，「沒人在乎我是誰，直到我戴上了面具。」輸球的Butler在留言區用F字打招呼，「去你的面具」。
嗆歸嗆不過其實兩人交情不錯，Butler曾在2018-19賽季和Embiid一同效力76人，離開後也未交惡，Embiid在首輪受傷後，Butler曾表示，「我替我的好兄弟感到難過，我們全隊都希望Embiid能夠上場。」