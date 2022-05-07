高雄今新增2124　陳其邁指職場校園群聚最嚴重　

高雄市今（7）新增2124例確診病例，市長陳其邁表示，從今天確診個案可以看出增加最多仍是密切接觸者，即在高雄染疫，昨天1436例１天就增加了385例，尤其職場校園和餐飲娛樂場所，保護自己的方法就是口罩要戴著，在室內密閉空間長時間就是要戴好口罩，雖然可能會不舒服，但這是防護，再者也要打疫苗，打滿3劑保護力更高。

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▲５月７日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）

▲各縣市確診個案３日移動平均線。（圖／高市府提供）

中央公布高雄市為2163例，不過經市府疫調發現，有39例居住地在外縣市或境外。2124例中，隔離期陰轉陽172例、外縣市旅遊史69例、特定娛樂場所21例、密切接觸者1821例（同住親友766例、餐飲娛樂339例、職場校園684例、高風險場域32例）、新案疫調中41例。陳其邁也指出，流行線圖中，北部持續攀升，高雄和台中也是緩部上升的狀態。累計至今居家照護5472人。

▲高雄市醫療量能統計表。（圖／高市府提供）

陳其邁說，高雄市目前有5472位確診者在家居家照護，佔了86%比例，在醫療量能部分，負壓及專責總病床數1694床，空床數1375床、約81.1%；加強型防疫旅館有484床，空床數451床、93.1%，提醒大家有呼吸道症狀到診所就醫，高雄在1月23日就開始實施，凡至1111家基層診所就醫，有呼吸道症狀，就得已免費領取快篩試劑。

▲高雄市早於1／23就開始實施，凡至1111家基層診所就醫，有呼吸道症狀，就得已免費領取快篩試劑。（圖／高市府提供）

衛生局簡任技正潘炤穎也指出，今天確診者中，因症就醫佔1156人，特定娛樂場所占了21例分屬18個場域，其中包括4名工作人員，至於密切接觸者部分，有3分之2來自職場群聚感染。

潘炤穎認為，由於Omicron傳染力高，只要確診個案有在職場，就是20%，甚至半數的人都染疫，他提醒凡茶水間、洗手間等職場高風險區域，需格外落實防疫與清消，員工應落實每日健康監測，一有呼吸道症狀，應馬上到診所就醫與快篩。高雄市目前有5472位確診者在家居家照護，佔了86%比例。

今天也是「確診者自主通知」、「小兒快篩陽性特診」上路，前者能夠節省匡列及疫調時間，確診者必須做三件事，包括通知同住家人立即居家隔離與快篩、通知職場密切接觸者進行快篩、主動回報衛生局同住家人及職場負責人聯絡方式。

至於在「小兒快篩陽性特診」部分，陳其邁表示，兒童染疫雖然多為輕症，但病情轉變和成人相比較難預料，設立「小兒快篩陽性特診」強化醫療看診能量，期望達到分流效果，同時也能一站讓快篩陽性的小朋友採檢、看病、領藥，家長更便利也更安心。