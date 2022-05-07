你是「行走費洛蒙」？塔羅牌4選1 　測性魅力指數有多少

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選項Ａ－惡魔牌
行走的費洛蒙，性魅力指數高達90%
選擇到這組牌性魅力相當迷人，這組牌代表的是性慾及關注，本身散發出來的氣息，讓周遭異性對象感到相當舒服，其中也隱藏著蠢蠢欲動的想法。雖然不一定是指肉體上的關係，但總是有莫名的關注度，也容易產生想要照顧你的想法。
選項Ｂ－正義牌
渣男絕緣體，性魅力指數 30%
選擇到這組牌的朋友，性魅力指數就比較平淡了，這組牌代表的是尊重與規矩。因為你散發出來的氣息及感覺，讓人覺得非常有正氣及規矩，因此對你踰矩的想法就沒有這麼強烈，反而會想要認真的跟你發展段穩定關係。因此挑選到這組牌的朋友，遇到的對象都不會太渣。
選項Ｃ－聖杯皇后
喜好分明擁有主控權，性魅力指數 50%
這牌組代表的是被動與好感，不能說性感魅力不高，反而是你擁有主控權。當遇到感覺好的，你會願意主動釋出好感；但如果不願意的話，你就會覺得該怎麼樣就是怎麼樣。相對來說，你也是個相當分明的人，若是你感受到對方不是認真的想要談段感情，只是單純的肉體想法，那你也就會打住自己的好感，不會讓自已陷得太深喔。
選項Ｄ－權杖騎士
欲拒還迎推拉高手-性魅力指數 70%
這樣的牌組代表的是行動力與熱情，同時你也是個相當有才華且迷人的人。但對你來說，並不會嚮往跟陌生人發生性行為，甚至有一點點排斥。畢竟你認為性愛是雙向的，要有感覺才可以發生。但也因為你即使不想發生，也不會太硬氣的拒絕，反而只是給吃軟釘子。你的魅力就來自這一來一往又沒講死的過程，會變相的增加對方的迷戀與愛意。