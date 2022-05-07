羽球／湯優盃團體賽明早10點開打 戴資穎領銜出戰西班牙
2022年湯優盃羽球團體賽明日在泰國正式點燃戰火，我國女團由213周前球后戴資穎領銜，力拚突破8強魔咒，首戰將在10點對上西班牙，戴資穎預計和剛完成歐錦賽6連霸的「吼叫天后」馬琳正面對決。
台灣女團這次落入「死亡之組」和中國、西班牙及澳洲同分在B組，中國由東京奧運金牌陳雨菲、去年世錦賽銅牌何冰嬌，還有東奧女雙銀牌組合陳清晨／賈一凡等名將組成，非常有望拿下分組第1，台灣要和西班牙競爭第2出線。
所以明日首戰西班牙，台灣必須全力搶勝，最大看點莫過於小戴交手西班牙一姊馬琳，過去兩人18度交鋒，小戴以10勝8負稍占上風，不過前一次交手要追溯到去年1月，當時兩人在泰國連戰3大賽，直到最後1站才由小戴復仇成功結束2連「亞」。
不過馬琳在今年4月歐錦賽締造6連霸，成為歐錦賽拿下最多單打金牌的選手，強勢宣告復出，走出去年5月左膝十字韌帶和半月板撕裂傷、無緣東京奧運的陰霾，這次優霸盃同樣來勢洶洶。
台灣女團由小戴領軍，許玟琪、陳肅諭、宋碩芸、張淨惠、李芷蓁、許雅晴、林琬清、李佳馨和鄧淳薰等人，過去我國女團連3屆止步8強，盼今年有所突破。此外，台灣男團則預計下午13點對上加拿大男團。