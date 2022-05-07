確診者居隔、匡列對象再鬆綁　專家：走向病毒共存過程

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此外，密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行，有特殊需要者可另外申請。對於採3＋4居家隔離的密切接觸者，取消電子圍籬措施。
若職場中出現確診者，其餘同事若有症狀一律需快篩，若無症狀則可免篩；而無症狀者又須分為高風險者和低風險者，低風險者無症狀就可以持續工作；高風險者則要再分為完整接種者和未完整接種者，完整接種者可以持續工作並自最後接觸日起自我健康監測7天；未完整接種者則須自我居隔／居家辦公3天，3天後每隔1、2天快篩一次，直至最後接觸日滿7天。
面對防疫政策進一步鬆綁，外界也擔心是否讓國內本土疫情雪上加霜，新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁認為，現在疫情已快速展開，預估再半個月內可能就走到這波疫情的高峰，現在重點已不在嚴格避免病毒外溢風險，而是轉向如何簡化程序，讓社會可以正常運作，若還以過去的標準，每天確診人數這麼多，每個人都要隔離10天、匡列這麼多人，沒有一個國家社會企業可以承擔。
在這情況下，他認為，目前做法就是為維持社會正常運作，畢竟現在社區傳播盛行率已這麼高了，要有不同作法，既然病毒已在社區傳播，況且同住家人風險相來就是相對最高的，為避免大量確診者影響社會正常運作機能，他認為早晚也會走向「同住家人也不用居隔」，但要自主健康管理。
洪子仁還說，大家可以想最後這病毒就跟感冒一樣，大家是如何處理感冒問題，也是自己判斷在家休息，重症就送醫治療，這都是往「病毒共存」方向在走，面對傳播能力極強且流感化現象已這麼明顯的病毒，不這樣做也不行。