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確診者居隔、匡列對象再鬆綁　專家：走向病毒共存過程

▲針對中央流行疫情指揮中心鬆確診者解隔標準及匡列對象限縮只限密切接觸舫同住親友，外界也擔心會造成更多傳染，專家則表示這是往「病毒共存」方向在走。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供）
▲針對中央流行疫情指揮中心鬆確診者解隔標準及匡列對象限縮只限密切接觸舫同住親友，外界也擔心會造成更多傳染，專家則表示這是往「病毒共存」方向在走。（示意圖／資料照，屏東縣政府提供）

記者顏真真／台北報導

2022-05-07 18:36:26

中央流行疫情指揮中心鬆綁確診個案解隔標準，居家照護改7+7，即滿7天免採檢解除隔離，同時，確診個案密切接觸者將以同住親友為原則，並取消居家隔離者電子圍籬。對於防疫政策再鬆綁，外界也擔心會造成更多傳染。新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁今（7）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，估計再半個月這波疫情可能就走到高峰，在病毒快速展開下，現在重點已不在嚴格避免病毒外溢風險，而是轉向如何減化程序，讓社會正常運作，這也是往病毒共存方向在走，面對傳播能力極強病毒且流感化這麼明顯，不這樣做也不行。

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考量Omicron變異株特性就是以輕症、無症狀居多，病毒去化速度也很快，為強化防疫量能及韌性，指揮中心今日宣布，居家照護者距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，進行7天自主健康管理；在醫院或集檢所與加強版防疫旅館的輕症患者，兩次快篩陰性或距發病／採檢達5天一次快篩陰性，或距發病日／採檢日已達7天，符合以上任一條件，無需採檢直接解隔，進行7天自主健康管理；中重症住院患者，症狀緩解且1次PCR採檢陰性或Ct值大於等於30，可轉出隔離專責病房。

此外，密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行，有特殊需要者可另外申請。對於採3＋4居家隔離的密切接觸者，取消電子圍籬措施。

若職場中出現確診者，其餘同事若有症狀一律需快篩，若無症狀則可免篩；而無症狀者又須分為高風險者和低風險者，低風險者無症狀就可以持續工作；高風險者則要再分為完整接種者和未完整接種者，完整接種者可以持續工作並自最後接觸日起自我健康監測7天；未完整接種者則須自我居隔／居家辦公3天，3天後每隔1、2天快篩一次，直至最後接觸日滿7天。

面對防疫政策進一步鬆綁，外界也擔心是否讓國內本土疫情雪上加霜，新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁認為，現在疫情已快速展開，預估再半個月內可能就走到這波疫情的高峰，現在重點已不在嚴格避免病毒外溢風險，而是轉向如何簡化程序，讓社會可以正常運作，若還以過去的標準，每天確診人數這麼多，每個人都要隔離10天、匡列這麼多人，沒有一個國家社會企業可以承擔。

在這情況下，他認為，目前做法就是為維持社會正常運作，畢竟現在社區傳播盛行率已這麼高了，要有不同作法，既然病毒已在社區傳播，況且同住家人風險相來就是相對最高的，為避免大量確診者影響社會正常運作機能，他認為早晚也會走向「同住家人也不用居隔」，但要自主健康管理。

洪子仁還說，大家可以想最後這病毒就跟感冒一樣，大家是如何處理感冒問題，也是自己判斷在家休息，重症就送醫治療，這都是往「病毒共存」方向在走，面對傳播能力極強且流感化現象已這麼明顯的病毒，不這樣做也不行。

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