解封後遇黃金連休！韓國現「報復旅遊」 人潮擠爆遊樂園
韓國從5日兒童節開始4天假期，由於這是4月全面解除社交距離防疫以來的首個黃金連休，再加上韓國政府自5月2日起鬆綁戶外口罩規定，讓韓國民眾紛紛「報復性出遊」，擠爆各個觀光景點。
綜合韓媒報導，韓國近來疫情趨緩，更在5月2日時鬆綁防疫措施，在戶外可以不必戴口罩，而在防疫政策逐步解禁後，首個大型連假到來，韓國國內多個樂園，包括樂天世界、愛寶樂園等，都出現了「報復性出遊」的人潮。民眾們攜家帶眷，將遊樂園擠得水洩不通。還有報導指出，樂天世界在6日一度出現遊客人數超負荷的狀況，更有民眾買了票結果無法入園，所幸園方最後也同意退票處理。
韓國自4月開始，單日確診數有明顯下降的趨勢，從原本單日新增20萬人，到本週平均單日確診已下降到3至4萬人。6日通報新增確診2萬6714例，為時隔14週以來新低。
※【NOWnews 今日新聞
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