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B&O Beoplay EX真無線降噪耳機開箱　音質配得上高貴售價

▲開箱B&O新耳機 Beoplay EX，音質相當出色，配戴也相當舒適。(圖／記者周淑萍攝)
▲開箱B&O新耳機 Beoplay EX，音質相當出色，配戴也相當舒適。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-08 07:01:32

來自丹麥的頂級影音品牌Bang & Olufsen，承襲了北歐純淨、簡單及內斂的設計風格。近期在台灣由遠寬電信代理全新真無線入耳式主動降噪耳機 Beoplay EX，有著B&O品牌加持加上實用度相當高的主動降噪，售價也頗為高貴，售價13,990元。《NOWnews今日新聞》搶先開箱體驗先給結論，長時間配戴舒適性佳，出色的音質絕對配得上高貴的售價，但耳機上的操控需要一點適應期。▲Beoplay EX耳機。(圖／記者周淑萍攝)▲Beoplay EX耳機完整盒裝內容物，包含不同尺寸耳塞、電源線及說明說等。(圖／記者周淑萍攝)

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近年耳機的購買趨向以「真無線、主動降噪」兩大功能靠攏，丹麥經典品牌的B&O自然也往市場取向開發，Beoplay EX是B&O目前所推出產品中，功能最豐富的一款真無線入耳式耳機，音質掛上B&O的品牌其實不需太多的擔心，我們就先從耳機設計和配置的功能來看。

配戴舒適穩定

Beoplay EX相較於先前耳機的明顯差異處為採用「柄狀結構」造型，並縮小置入耳內的地方，長時間配戴較為舒適，耳機上的玻璃介面和環繞的拉絲鋁環辨識度高；無線充電盒以航太鋁製材質打造，相當有質感。耳機支援觸，左右耳各司其職，右耳機：點一下暫停或播放、長按增加音量、點兩下一首；左耳機：點一調整降噪模式，長按降低音量、點兩返回上一首。任一耳機點一下可以接聽電話，兩下結束通話或拒接。▲Beoplay EX耳機。(圖／記者周淑萍攝)▲Beoplay EX耳機使用Type C充電埠，同時支援Qi無線充電。(圖／記者周淑萍攝)

ANC降噪具水準

居家上班，如果家中同時有停課的孩子，想要好好工作，降噪耳機真的相當重要，耳機左右各內置三個麥克風，用於主動降噪及通話識音，採用波束成形技術和Own Voice自身語音調節功能。實際開啟降噪功能，生活雜音大約有8成都可以消除，可以沈浸在音樂世界。▲Beoplay EX耳機。(圖／記者周淑萍攝)▲Beoplay EX耳機左右各內置三個麥克風，用於主動降噪及通話識音。(圖／記者周淑萍攝)▲Beoplay EX耳機。(圖／記者周淑萍攝)▲專屬的App可以控制降噪模式。(圖／記者周淑萍攝)

容易讓人沈迷的音質

承襲B & O家庭音響的高品質，帶入到小型耳機表現依舊出色，使用9.2毫米揚聲器驅動器，讓音訊效果更加強勁有力，同時不影響舒適度和音質。實際試聽，人聲和樂器表現細膩，低音渾厚飽滿又沒有負擔，高音清亮，整體相當舒服的音色。▲Beoplay EX 耳機。（圖／記者周淑萍攝）▲Beoplay EX 耳機音質細膩。（圖／記者周淑萍攝）

整體實測

體驗過後，最滿意的就是音質，是一種會讓人著迷的體驗，充滿細節卻沒有壓力，就像是品牌簡約設計，看似簡約卻蘊涵魅力，而配戴的舒適性也值得讚許，沒有壓力的默默能戴上許久，且穩定性頗佳。操控介面很貼心的給好給滿，就連音量大小都能用左右耳機來操控，耳機上有耳機柄，雖能提高配戴時的穩定度，但沒有賦予操控功能有點可惜，同時，耳機上採用觸控操控，非物理性的按鍵設計，有時會出現誤觸，或因為髮絲蓋住而影響耳機對於手勢的功能判斷。▲Beoplay EX 耳機。（圖／記者周淑萍攝）▲操控介面很貼心的給好給滿，就連音量大小都能用左右耳機來操控。（圖／記者周淑萍攝）

Beoplay EX 重點功能

  • 尺寸：耳機22.5 x 34.8 x 22.66 mm 、充電盒：66.15 x 28.1 x 48.15 mm
  • 重量：65g(含充電盒)
  • 電量：ANC開啟最長可達6小時，電池盒最長20小時，使用USB-C充電埠，支援Qi 無線充電
  • 阻抗：32 Ohm
  • 頻響範圍：20 -20,000 Hz
  • 驅動單元：9.2mm釹磁鐵電動動圈單元
  • 藍牙：藍牙5.2
  • 音源傳輸編碼：aptX Adaptive / AAC / SBC
  • 售價：13,990元

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