B&O Beoplay EX真無線降噪耳機開箱　音質配得上高貴售價

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配戴舒適穩定
Beoplay EX相較於先前耳機的明顯差異處為採用「柄狀結構」造型，並縮小置入耳內的地方，長時間配戴較為舒適，耳機上的玻璃介面和環繞的拉絲鋁環辨識度高；無線充電盒以航太鋁製材質打造，相當有質感。耳機支援觸，左右耳各司其職，右耳機：點一下暫停或播放、長按增加音量、點兩下一首；左耳機：點一調整降噪模式，長按降低音量、點兩返回上一首。任一耳機點一下可以接聽電話，兩下結束通話或拒接。▲Beoplay EX耳機使用Type C充電埠，同時支援Qi無線充電。(圖／記者周淑萍攝)
ANC降噪具水準
居家上班，如果家中同時有停課的孩子，想要好好工作，降噪耳機真的相當重要，耳機左右各內置三個麥克風，用於主動降噪及通話識音，採用波束成形技術和Own Voice自身語音調節功能。實際開啟降噪功能，生活雜音大約有8成都可以消除，可以沈浸在音樂世界。▲Beoplay EX耳機左右各內置三個麥克風，用於主動降噪及通話識音。(圖／記者周淑萍攝)▲專屬的App可以控制降噪模式。(圖／記者周淑萍攝)
容易讓人沈迷的音質
承襲B & O家庭音響的高品質，帶入到小型耳機表現依舊出色，使用9.2毫米揚聲器驅動器，讓音訊效果更加強勁有力，同時不影響舒適度和音質。實際試聽，人聲和樂器表現細膩，低音渾厚飽滿又沒有負擔，高音清亮，整體相當舒服的音色。▲Beoplay EX 耳機音質細膩。（圖／記者周淑萍攝）
整體實測
體驗過後，最滿意的就是音質，是一種會讓人著迷的體驗，充滿細節卻沒有壓力，就像是品牌簡約設計，看似簡約卻蘊涵魅力，而配戴的舒適性也值得讚許，沒有壓力的默默能戴上許久，且穩定性頗佳。操控介面很貼心的給好給滿，就連音量大小都能用左右耳機來操控，耳機上有耳機柄，雖能提高配戴時的穩定度，但沒有賦予操控功能有點可惜，同時，耳機上採用觸控操控，非物理性的按鍵設計，有時會出現誤觸，或因為髮絲蓋住而影響耳機對於手勢的功能判斷。▲操控介面很貼心的給好給滿，就連音量大小都能用左右耳機來操控。（圖／記者周淑萍攝）
Beoplay EX 重點功能
- 尺寸：耳機22.5 x 34.8 x 22.66 mm 、充電盒：66.15 x 28.1 x 48.15 mm
- 重量：65g(含充電盒)
- 電量：ANC開啟最長可達6小時，電池盒最長20小時，使用USB-C充電埠，支援Qi 無線充電
- 阻抗：32 Ohm
- 頻響範圍：20 -20,000 Hz
- 驅動單元：9.2mm釹磁鐵電動動圈單元
- 藍牙：藍牙5.2
- 音源傳輸編碼：aptX Adaptive / AAC / SBC
- 售價：13,990元