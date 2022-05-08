高凌風愛女揪媽秀才藝！金友莊熱舞宛如少女團體

孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》舉辦母親節特別企劃，邀請到郭婷筠、葛宸羽、蔡允潔、小優等四組母女檔上節目，進行才藝大PK，其中葛宸羽和金友莊的大長腿，再加上金友莊的凍齡臉龐，讓現場直呼兩人簡直是一個團體，而表演也媲美演唱會等級，讓其他三組女兒紛紛拉著自己的媽媽往棚外走，直呼太逼人！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《明星許願池》舉辦母親節特別企劃，邀請到郭婷筠、葛宸羽、蔡允潔、小優等四組母女檔進行才藝大PK。（圖／民視提供）

▲金友莊在《明星許願池》熱舞秀才藝。（圖／民視提供）

葛宸羽表示跟金友莊的身分常常會相反，她比較像媽媽的個性會管東管西、碎碎念，而且她想加媽媽的社群網站來關心媽媽的生活狀態，反而是金友莊不肯。金友莊也直言，因為女兒不菸、不酒、不亂跑，讓她相當放心，反而是她自己偶爾喝醉回家，還會被葛宸羽碎唸一番，主持人王仁甫大笑，如果在路邊看到一個長腿正妹在夜店排隊，那應該是金友莊而不是葛宸羽。

▲金友莊秀出大長腿，和女兒葛宸羽（左）一起表演。（圖／民視提供）

當被問到母女兩人感情是否一向如此融洽？葛宸羽則回憶道，小時候做錯事媽媽沒有打她，反而是打自己，讓她嚇到從此以後不敢惹媽媽生氣。金友莊則表示：「因為自己有斷掌怕打傷小孩，所以才會轉而打自己，沒想到也有警示作用」，讓現場直呼這好像也是一種方法。

小優則是回憶，剛進入演藝圈時收入不穩定，曾一個月只有3000元的收入，某次工作結束必須坐計程車回家，但卻發現身上的錢不夠，於是只好請媽媽下樓付錢，讓她難過的抱著媽媽痛哭，沒想到媽媽暖心地告訴她：「沒關係，覺得累就回家，媽媽養妳，在我心目中妳最紅」，這番鼓勵的話讓小優泛紅了眼眶。而小優則也想利用這次母女才藝表演的機會，讓媽媽稍微運動保持健康。

▲小優（右）的媽媽曾經罹患癌症，讓她非常心疼。（圖／民視提供）