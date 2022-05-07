JPM合體重現〈雪中紅〉！《原子》黃文廷空翻被虧吊鋼絲

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，播出第二賽制「旅行者的金唱盤」，本週登場的是海王星、地球以及木星，睽違6年合體演出的JPM和地球組重現金曲〈雪中紅〉，舞台巧妙融入了選手黃文廷的武術表演，原地騰空迴旋一度讓導師們以為有吊鋼絲，坤達更要求「能不能再看一次！」





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▲JPM睽違6年合體，與地球組合作〈雪中紅〉。後排左起為周祖安、林佳辰、毛弟、王子、小杰、陳廷軒、瑋弟、前為黃文廷。（圖／野火娛樂提供）

JPM與鄰家男孩風格的地球組合作，宛如兩代偶像男團同台，笑說彷彿看到了當年的自己。邱勝翊表示出道時年僅17歲、邱宇辰16歲、廖允杰20歲，這樣換算起來，地球組裡的老么偉綠當時只有3歲，「你3歲的時候，我們也是像你們一樣坐在這邊」，互動非常逗趣。





▲地球文廷表演武術。（圖／野火娛樂提供）

街舞高手陳漢典則與海王星合作，有別於平時螢幕前的幽默搞笑形象，陳漢典不但擅長舞蹈，還曾獲得舞蹈大賽亞軍，大學時更是熱舞社社長！和選手排練時，陳漢典力求完美精心調整了4、5個版本，力求讓大家耳熟能詳的《先不要》呈現出完全不同的帥氣風格。





▲陳漢典（右三）和海王星合作招牌歌曲《先不要》。（圖／記者陳明安攝，2022.04.05）

擁有「女團天花板」封號的星際導師Ella，則選擇與木星合作。在前一次的賽制中成績不佳的木星，自信與向心力受到嚴重打擊，她主動選擇與木星合作，除了每次練習都超時，更親自進入錄音室陪唱為選手打氣，讓成員感動到泛淚直呼「何德何能」。木星與Ella老師合作《來個蹦蹦》，在這次的舞台中有明顯進步，被舞力導師田一德讚動作清楚、力量也掌控得很好。



