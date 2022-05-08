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《原子少年》JPM帶地球拿滿分　天王星：我們心服口服

▲JPM攜手「地球」帶來《那不是雪中紅》，拿下今晚滿分40分。（圖／原子少年）
▲JPM攜手「地球」帶來《那不是雪中紅》，拿下今晚滿分40分。（圖／原子少年）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-05-08 22:20:512022-05-08 22:45:16

台灣男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》今（9日）播出旅行者的金唱盤中集，「地球」在JPM小杰、王子、毛弟的帶領下，拿下40分滿分，就連氣勢最旺的「天王星」都表示：「輸給他們我們心服口服！」

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▲陳漢典合體「海王星」表演《先不要》。（圖／原子少年）
▲陳漢典合體「海王星」表演《先不要》。（圖／原子少年）
綜藝咖陳漢典擔任「海王星」的助力導師，大家合作表演《先不要》，舞台魅力獲得評審讚賞：「最融在一起的一組！」其中范范（范庭瑜）最受大家愛戴，覺得他「聲音很有特色」，ELLA也發現過去練舞，范范從未缺席，對他印象深刻。而「海王星」今晚拿下35分高分，後勢看漲。

JPM睽違7年再合體，攜手「地球」帶來《那不是雪中紅》，小杰、王子、毛弟也透露選擇「地球」的原因，彷彿看到他們棒棒堂時期的自己。而《那不是雪中紅》表演搭配黃文廷的武術，整體表現驚呆全場來賓與評審，「天王星」的成員更表示：「輸給他們我們心服口服！」亦是今晚獲得滿分40分的行星。

星際導師ELLA帶領「木星」表演跟玖壹壹的合作曲《來個蹦蹦》，ELLA知道「木星」目前排名最低，不斷信心喊話、鼓勵大家，要他們進步給大家刮目相看；果然表演魅力突飛猛進，周湯豪表示有看到進步與改變，可惜他們只獲得21分，讓ELLA內疚不已，成員哽咽表示沒讓ELLA感到驕傲深感抱歉。

▲「木星」在ELLA的帶領下表演《來個蹦蹦》，進步不少。（圖／原子少年）
▲「木星」在ELLA的帶領下表演《來個蹦蹦》，進步不少。（圖／原子少年）

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