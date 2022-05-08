女壘／母親節 回「嘉」真好！嘉南鷹大勝臺北臺產熊讚

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黃敏惠表示：「感謝福添福嘉南社會福利基金會董事長陳素月女士長期支持女壘運動，為社會奉獻付出，這是今年企業女子壘球聯賽首度移師到嘉義市立棒球場，這裡也是過去嘉農棒球隊練習的場地，他們永不放棄的精神，也值得我們學習，南台灣的溫暖跟熱情，一定會讓球員有機會大展長才，送給母親節最棒的禮物，就是帶媽媽到球場來看女壘賽事，在這次主場賽事，大家都要做好防疫工作，也希望大家可以為她們表現加油跟喝采，祝大家母親節快樂。」
福添福嘉南鷹火力大放送 一舉拿下6連勝
2022企業女子壘球聯賽今（7）日（六）於嘉義市立棒球場進行賽事，福添福嘉南鷹延續上週凶猛火力，全場敲出13支安打，加上葉貴萍單場4支安打，貢獻4分打點依舊犀利，也讓嘉南鷹以11:3擊敗臺北臺產熊讚。
葉貴萍上週才連續2場轟出雙響砲，而且她這場也有4支安打，連續2場都有4安、4打點，表現突出榮獲MVP。
嘉南鷹首局就靠7支安打拿下8分，其中葉貴萍單局雙安，都是二壘安打，單局貢獻3打點，嘉南鷹猛打一輪，陳喜晏三壘安打，林紀紜、鄧宇禎都有適時安打串連，林佩君高飛犧牲打，表現亮眼。
臺北臺產熊讚攻勢在6局上開啟，由滿壘狀況下，余姵瑤高飛犧牲打破蛋，加上黃語嫣一棒掃回2分，也讓臺北臺產熊讚還有力拚的機會。
嘉南鷹投手柯妤歡主投4局，被打3安打，無失分拿下勝投，馬薇後援3局失2分，不過最後利用再見雙殺解圍，也幫球隊守成。
楊淑媛驚險守成 兆基穿山甲第二勝開張
2022企業女子壘球聯賽今（7）日（六）第二場賽事， 賽前特別請到立法委員蔡易餘以及壘球協會副理事長陳冠宜開球，蔡易餘表示：「2022企業女子壘球聯賽，雖然受到疫情影響，大家還是做好防疫，歡迎大家來嘉義，也預祝賽事圓滿成功。」
這場比賽由新北凱撒勇士遭遇兆基穿山甲，新北凱撒在2局發生2次失誤，也奉送對手分數，加上楊淑媛後援3.1局失1分奪勝，讓兆基穿山甲拿下本季第2勝。
新北凱撒在首局雖然就有攻勢，由石靚蘋敲出中外野安打，孫渝評先發獲得好效果，敲出左外野安打先馳得點。
兆基穿山甲在2局反攻，先是利用對方三壘手張珍綾發生失誤上壘，陳安心利用速度優勢盜壘成功，新北凱撒二壘手黃葦薇又發生暴傳掉分。次局林倢妤敲出二壘安打，又追加分數。
5局下兆基穿山甲攻勢再起，高沛均安打加上黃佩真獲保送，藍慧賢中外野安打，以及藍佑賢敲出滾地球，又追加2分奠定勝基。
楊憶珊先發3.1局失1分，被打4安打，2保送無關勝敗，而楊淑媛後援3.1局失1分，順利擋住對手攻勢，拿下勝投。