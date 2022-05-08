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疫情狂燒！護理師衣褲「濕到會滴水」　網秒讚：辛苦了

▲一名護理師在臉書社團中分享，自己進隔離病房4小時，嘆「第一次濕到會滴水」（資料圖，非當事者／記者陳雅芳攝）
▲一名護理師在臉書社團中分享，自己進隔離病房4小時，嘆「第一次濕到會滴水」（資料圖，非當事者／記者陳雅芳攝）

編輯中心／綜合報導

2022-05-08 08:27:00

國內本土疫情狂燒，全台醫療量能吃緊，基層醫護更是忙到焦頭爛額，一名護理師在臉書社團中，PO出自己在隔離病房工作4小時的戰績「第一次濕到會滴水」，衣服跟褲子全濕，網友見狀相當感動，並留言鼓勵「辛苦了，有你們真好」，向所有努力為疫情付出的醫護道感謝「。

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一名護理師在臉書社團《爆廢公社公開版》中發文表示，自己在隔離病房工作4小時的戰績是「第一次濕到會滴水」，衣服和褲子全濕，接下來還要再拚6小時，並說「我的同事們都是神隊友」，貼文中還可看見已被汗水浸濕的衣服與褲子，他說，衣服跟褲子原本是淡粉紅色，濕了之後變深色。

▲護理師進隔離病房秀「戰績」，嘆「第一次濕到會滴水」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲護理師進隔離病房的「戰績」，感嘆道衣服褲子「第一次濕到會滴水」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一出，萬名網友按讚，紛紛留言道「辛苦了」、「謝謝你們無私奉獻」、「感謝有你們」、「記得補充水分電解質」、「這場戰役最該感謝的就是你們，堅守崗位的醫護人員辛苦了，謝謝你們無私的付出」，也有醫護有感而發表示「兔寶寶加隔離衣N95+外科口罩+帽套面罩，站著等病人來就流汗了，更何況動來動去」，還有人說「我們醫院的護理師為了不脫衣服，甚至穿上尿布，看了都心疼不已」，網友也呼籲「去醫院對醫療人員多5分鐘的耐心，口氣客氣一點，醫療人員會更感謝」、「也要記得好好照顧自己喔」。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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