蘇巧慧故事Podcast頻道陪過母親節 助理小孩成忠實聽眾
民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，從2020年開播至今已經推出超過110集，透過她獨特的說故事功力及角色扮演，向孩子們講述本土故事繪本。有趣的是，蘇巧慧的助理們因為家中孩子愛聽故事，也成為忠實聽眾，讓助理回到家還繼續聽到老闆的聲音；蘇巧慧則期許自己的頻道能繼續說故事、教台語，成為陪伴孩子們成長的母親節禮物。
經歷去年三級警戒，學校及幼兒園全面停課的期間，「說故事」類型的podcast頻道異軍突起，成為父母們居家工作時的育兒良伴，蘇巧慧的《水獺媽媽巧巧話》頻道也跟著受惠成長。
到今年為止，《水獺媽媽巧巧話》已累計推出超過100集的故事，單週播放次數也破萬，並且持續上升中。近期最熱門時曾在兒童與家庭類第17名、不分類排行榜第109名，可見受歡迎程度，更是立法院曾經營podcast頻道的立委當中，產出集數最多最穩定、收聽次數最高的。除了分享本土故事繪本以外，每集故事還在片尾加入「台語小教室」，與粉專《巧慧媽媽與她的小夥伴》同步教學母語，受到不少家長歡迎。
有趣的是，蘇巧慧自己的助理，因為家中幼兒是《水獺媽媽巧巧話》的忠實聽眾，每天都指定要聽故事。在這些小朋友心目中，「巧慧阿姨」就是那個每天會在手機裡講著新鮮故事、教台語字彙的「水獺媽媽」。
對身為蘇巧慧助理的家長而言，上班時間聽到自己的老闆認真質詢、討論法案；下班回到家，老闆還能化身成超受喜歡的「巧慧阿姨」說故事陪伴孩子，讓助理充分體驗老闆的另一項專業，是相當有趣的生活體驗。
對於助理一起成為聽眾，蘇巧慧則在母親節前夕表示，自己鼓勵親子共同閱讀，每個禮拜一起學習討論，家長能和孩子分享心得，孩子也可以學到台語，更是增進彼此感情的親子良劑。「水獺媽媽」盼望能夠孩子們在這些優質的本土繪本故事中成長，就是給媽媽們最棒的母親節禮物。