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透天厝搶手！「這條路」1年破百筆交易　台南這區最便宜

▲高雄楠梓區的高楠公路有108筆透天厝交易，拿下六都最熱透天路段。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄楠梓區的高楠公路有108筆透天厝交易，拿下六都最熱透天路段。（圖／台灣房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-08 09:37:23

擁有一棟透天厝或別墅，寬敞的生活空間是不少人心中的嚮往，但你知道嗎，根據台灣房屋集團趨勢中心統計，高雄楠梓區的高楠公路，從去年到今年3月底為止，共有108筆透天厝交易，平均交易總價為1218元，堪稱是六都最熱門的透天厝交易路段。而且當地房仲表示，台積電確認將進駐中油高雄煉油總廠舊址後，房價也瞬間提升，目前行情至少1500~1600萬元，而且目前釋出案量稀少，「想買都買不到。」

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台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，「高楠公路」橫跨仁武、楠梓等行政區，為北接橋頭、岡山，南通高雄市區的重要道路，因近期有「高鐵大鎮」的交屋潮，導致交易案量激增。該社區規劃約105戶的3層樓透天產品，不過周邊生活機能較缺乏，因此預售時價格相對較親民，預售成交總價約1200~1300萬元，而相距這裡約5分鐘車程的仁大工業區，擁有上萬人的就業人口，因此「高鐵大鎮」有不少工業區的首購族、小家庭來此購屋，自住客佔比高達8~9成。

至於六都其他透天厝熱門路段，房價最便宜的是台南六甲區龜子港，透天厝均價667萬元。台灣房屋新營加盟店店東楊智訓指出，「龜子港」是六甲、下營、官田、新營市區的中心點，往來市區只須10分鐘車程，生活機能頗佳，走台1、國3亦能便於通往南科，這些熱門透天中，不乏新案交屋潮，像是「清淞居」、「翰元微笑城市」、「春暖花開」等，且因受南科發展，帶動鄰近的善化房價一路上揚，千萬透天豪墅林立，屬於親民房價區的六甲區，透天產品千萬元有找，相對成為南科工程師、首購族的平價選擇。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天住宅享有獨立的自由空間，又分成獨棟、雙拼、聯排等的不同形式，其中獨棟是獨門獨院，四面採光通風，而雙拼則大多為三面採光，尤其是邊間透天擁有更好的通風採光和視野，也有比較大的空間可以種植花草，比較不會影響鄰居，且能提高生活的居住彈性，但是北部土地寸土寸金，要擁有透天需要較高預算，因此透天產品普遍仍以中南部居多。

觀察六都的這些透天交易熱門路段有三項特性，一、低密度住宅，台北內湖民權東路六段位在四期重劃區內，區內大多是住二用地，住宅密度低，不少透天別墅產品，擁「美式生活圈」的頭銜。二、在地生活圈，新店安祥路位在山坡地上，像是「彩蝶別墅」、「綠中海」等都是當地知名別墅社區，是不少退休人士的選擇之一。三、別墅造鎮案，像是桃園高鐵南路十段「夢想莊園」、富宇建設在台中沙鹿推出「恆美」、「大美」及「明秀」等，都屬於沙鹿萬坪造鎮計畫、台南六甲生活圈的「微笑城市」、高雄高楠公路「高鐵大鎮」等，都是當地百戶造鎮別墅社區。

 

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